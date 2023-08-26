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台南大東夜市爆經營糾紛！350攤商陳情　市場處將介入協調

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南「大大武花大武花」的大東夜市爆發攤商糾紛，350位攤商受台南市政府重標市有地租賃影響，9月起無法在大東夜市繼續攤營業，直接影響攤商生計，受害攤商組成自救會，25日晚上集結在大東夜市陳情抗議。台南市市場處指出，本於照顧攤商，維護市民權利立場，將協助陳情攤商安置事宜，避免擴大衍生爭議。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

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▲台南市市場處蔡碧桃科長說明會協助照顧攤商權益。

台南市市場處指出，台南「大大武花大武花」中的「大東夜市」，一直深受觀光客喜愛，為維護攤商於夜市實際營業20多年之權益，原舊攤商陳情，質疑百貨的位子全變成飲食區，完全不顧長期與百貨攤商的合作關係， 業主私下獨利飲食攤，既安排好位置也收了租金，完全未告知百貨區攤商，犧牲百貨區攤商的，「私下黑箱作業，毫無公平性可言」，枉顧百貨攤商權益約350多格攤位，讓攤商不知何去何從。

市場處指出，大東夜市用地是由台南市財稅局與台南市農會共同持有，是都市計劃地區內的公共設施保留地，規劃作為機關用地，依規定可作為攤販集中場使用，用地租約將於8月31日到期，基地上3分之2土地由市府財政稅財局辦理公開標租，新得標者惠堤有限公司於8月9日得標，原經營者吳先生持有剩下3分之1農會租用的土地，針對後續該夜市新舊攤商是否有權益受損情事，市場處將本於照顧攤商，維護市民權利立場，確實了解實際經營者間紛爭，攤商權益保障等議題，希望新舊經 營者應負起社會責任，協助陳情攤商安置事宜，避免擴大衍生爭議。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

據了解，大東夜市的土地，由市府持有3分之2，台南市農會持有3分之1，之前由市府委託農會辦理租地事宜，所以長久以來都由吳姓業者向農會承租土地，用來經營大東夜市，並出租給攤商擺攤，但今年市府將持有土地部分回收，重新自辦招標，被惠堤實業公司標走，新業主表明不願與原大東夜市吳姓業主合作，導致原就在夜市擺攤的業者被波及，多數攤商無法繼續擺攤，讓當時砸重金購買攤位權利的攤商權益化為烏有，受害攤商指控吳姓業者避不出面處理，台南市市場處也冷眼旁觀，攤商被迫組自救會，25日晚間聚集在大東夜市抗議，除要求吳姓業者出面處理外，也要求市府出面主持公道。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

大東夜市攤商自救會會長李怡德表示，攤商獲悉吳姓業者沒有得標後，就開始找吳姓業者，請他說明後續格位如何處理，但吳一直避不出面說明，卻私下保留（內定）部分攤商的權利，棄其餘多數攤商於不顧，多數攤商無法繼續擺攤，當時砸重金購買的攤位權利一夜化為烏有。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

▲東夜市攤商自救會會長李怡德向大東夜市管理委員會遞交陳情書，要求吳姓業者出面處理，給他們解決之道，陳情書由市管委會黃姓主任代為接下。

李怡德痛批，吳姓業者更曾於2023年7月31日，在大東夜市Line群組張貼，確認續約3年的訊息，藉此先安撫好攤商情緒，但卻又私底下偷偷安排某些飲食區的格位給部分攤商，也收了租金，吳姓業者未告知百貨區的攤商，也沒有說明如何處理，他們只是想維持生計有飯吃而已，吳姓業者為了自身利益，私下黑箱作業，坑殺百貨區數百攤商權益實在要不得。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

攤商們指控吳姓業者迄今避不出面處理，憤怒的數百攤商組成自救會，捍衛自身權益，呼籲吳姓業者出來面對，以公平、公正、公開之方式，妥善處理百貨區攤商後續格租事宜。

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