加熱菸安全合法化　鄭文燦：健康風險評估已出爐、2家業者申請

▲鄭文燦出席海洋委員會海巡署破獲私菸工廠新聞發布記者會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭文燦26日前往海巡署中部分署，出席「海巡署偵防分署查獲私菸工廠」記者會。他致詞時表示，查緝私菸不僅關乎逃漏稅問題，更是為了守護國人的健康；他指出，近幾年菸品法規有開放加熱菸，食藥署的健康風險評估的標準已經出來，「我的了解，已經有2家進口業者送件」，希望加熱菸一樣要納入規範，可以確保加熱菸的安全標準。

鄭文燦指出，此次中央與地方合作查緝行動，成功破獲下腳料菸絲逾10公噸、捲菸成品3箱、鋁箔包材、香料、酒精及製菸機具等，可製成市值約新台幣2000餘萬元的偽劣菸品，有效防止偽劣菸品流入市場，破壞經濟秩序，危害民眾身體健康。

鄭文燦進一步指出，這3年來破獲15座地下私菸工廠，查獲數量達177萬包、3500多萬支，阻斷市值超過4億元的私菸流入市面。今天也特別感謝中央的海委會、法務部、海關及地方的財政局、警察局，大家共同努力，方能有今天的成果。

鄭文燦說，私菸工廠用的原料是下腳料、也就是肥料，製程度仿造的，所以尼古丁、焦油含量都沒有規範，不肖業者為了去除腐敗的味道，用了酒精、香精加工，這劣菸也傷害民眾的健康，所以查緝私菸不只為菸酒稅、菸品健康捐，也是為了守護每一個國人的健康。這幾年私菸工廠有增加，要特別注意，這部分還要更大努力。

鄭文燦也提到，這幾年菸品法規有開放加熱菸，食藥署目前健康風險評估的標準已經出來，「我的了解，已經有2家進口業者送件」，也希望加熱菸一樣要納入規範，讓合法的、進口的，可以確保加熱菸的安全標準。

鄭文燦強調，新建造的海巡署船艦不管是排水量、續航力及配備標準都有提升，岸巡需要的設備，政院也會支持，請大家放心，海巡、岸巡會同樣兼顧，今天出席記者會，就是希望給海委會、海巡署辛苦同仁帶來更多的鼓勵。