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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中天怒告賴品妤、民進黨　鄭文燦：是非曲直可透過影片還原

▲▼鄭文燦出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立委賴品妤日前出席活動和中天新聞記者發生衝突，引發各界關注，中天新聞憤而提告賴、民進黨。對此，行政院副院長鄭文燦說，是非曲直都可以透過影片還原，委員是不是假摔或著被絆倒，還有記者採訪的方式，尊重採訪自由，但採訪方式跟互動也必須要攤在陽光下，「一切交由法院來討論，讓整個事件可以還原」。

民進黨立委賴品妤24日在一場記者會現場，遭中天記者緊追綠能議題而發生推擠碰撞，賴摔倒在地怒喊「為什麼推我」，而後中天跟藍營民代批評賴品妤是假摔。中天新聞25日表示，要對賴品妤、民進黨提告，批賴一再發表誹謗並損害中天新聞名譽的言論，籲請民進黨上下適可而止，不要把台灣人民當白痴。

回顧當天狀況，賴品妤以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會。中天記者不斷追問「不是說不畏戰嗎？為何請辭？」、「是否在為選情止血？」賴則回應，關於爸爸的事情前兩天在黨團記者會講得非常清楚，包含聲明內容也是，當時也有人問是否為選情止血，但這樣的說法太小看她爸爸，她爸爸黨外時期對抗威權，擔任立委時期也堅持反核跟環保的立場，對於他的決定完全支持，提告部分也支持他對這些時期的抹黑言論悉數提告。

說完賴品妤即離去，而中天記者則追上去提問，「為什麼這些錢都跑到新潮流口袋？」、「委員雙標爭議要不要講清楚」、「不是說奉陪到底嗎？媒體都在奉陪你啊！不是說不畏戰嗎？」後進電梯口時發生推擠衝突，賴品妤摔倒在地，高聲喊「你為什麼要推我？」、「當記者需要這樣子嗎？」、「你已經問過很多次了！」

中天記者則持續追問，「我沒有撞你，我是怕你卡到腳架」、「賴勁麟創辦的協會到大陸賺錢是否雙標」、「雙標爭議要不要講清楚」，賴隨後搭乘電梯離開。事後，賴品妤發文指責該記者，綠營民代也聲援。中天、藍營民代則批評賴品妤假摔。

賴品妤24日晚間發文還原現場，表示是中天記者不斷跳針、提問重複的問題，一路尾隨、不停騷擾她、靠近她，甚至肢體碰觸，「我無路可走，也因此摔倒」。賴指出，這位爭議不斷的中天記者不在正式記者會的時候提問，反而故意在無關場合製造混亂，好讓自己做想要的新聞操作，這樣的行為已不配稱為記者，也請大家一起嚴正譴責假記者真新聞製造業的惡劣行爲。

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