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賴清德台中連跑3宮廟　力挺謝子涵「希望大家栽培她」

▲▼賴清德赴神岡區萬興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）

▲賴清德赴神岡區萬興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席、總統參選人賴清德26日上午前往台中，一連參拜大雅永興宮、潭水亭觀音媽廟及神宮社口萬興宮等，祈求台灣風調雨順、國泰民安。除了談及照顧弱勢、改善治安、守護國家主權等未來施政三項願景外，賴清德也向鄉親推薦遠赴日本就讀研究所，鑽研地方創生，成功將經驗帶回家鄉的謝子涵，「為了地方、也為台灣的未來，希望大家栽培謝子涵，讓她順利高票當選」。

賴清德赴永興宮參拜前，行經大雅第一公有市場，現場早已擠滿興奮民眾，賴清德也和鄉親逐一握手寒暄。而在潭水亭觀音媽廟，主委張煌棋特別拿出建廟222週年紀念馬克杯請賴清德簽名留念，現場氣氛熱絡。最後在萬興宮時，賴清德則是在廟方主委徐明爐、前神岡鄉長劉八郎、信賴台灣之友會台中分會長宋逢吉、李春賢，前立法委員吳富貴的陪同下，進行參香。

徐明爐也送上建廟300年宮志，祝福賴清德高票當選。賴清德也展現親民作風，自拍合照、索取簽名來者不拒，所到之處皆有鄉親熱情高喊賴清德、謝子涵「凍蒜」全力相挺，展現超高人氣。

賴清德致詞時表示，過去在擔任行政院長就清楚了解，潭雅神和后里區域是台中市經濟的重心，不僅生產品質優良的農產品，也有不少精密機械坐落於此，包括太空科技、自行車等「隱形冠軍」產業，對經濟都是重中之重。這片區域也是連接台中都會區和豐原、山城的重要地段，所以當時接受地方建議，努力改善交通建設，尤其謝志忠議員所提的「國道4號台中環線豐原潭子段計畫」，可以說是相當困難的工程，但在各界努力下，這條路線也在今年順利通車。而「國道1號銜接台74線工程案」，也預計能在明年5月完工。

▲▼賴清德赴神岡區萬興宮參香祈福。（圖／民進黨提供）

而賴清德也向鄉親介紹黨內推派的立委參選人謝子涵，強調謝雖然還沒當選，卻已經提出建言，希望能拓寬國道1號后里跟大雅之間的路段，若能順利爭取，將有效改善大雅交流道的壅塞情況。

賴清德說，大家也許是第一次見到謝子涵，但她非常有理想性，也對土地有熱情，受到都市化影響，許多年輕人離鄉背井到北部工作，也造成地方人口的老化，為此，安倍首相提出「地方創生」政策，就是希望推動地方的發展，帶動年輕人能回到故鄉創業，陪伴在長輩身邊，也讓長輩擁有含飴弄孫的機會。謝子涵為了在台中推動地方創生，不辭辛苦，遠赴日本讀研究所、鑽研地方創生，學成歸國後更組成團隊，在全台各地舉辦超過百場的演講，她的勇氣、抱負、理想性和對土地的感情，都值得大家敬佩。

賴清德也肯定謝子涵在國會擔任法案助理期間，協助立法院和行政院推動政策及修法，促進人才回流，並讓年輕人有創業的機會，所以民進黨很疼惜這樣值得栽培的謝子涵，安排她擔任青年部的副主任，更是有史以來最年輕的黨部發言人，這次民進黨徵召謝子涵，希望潭雅神和后里的鄉親長輩，為了地方、也為台灣的未來，栽培謝子涵，讓她順利高票當選。

賴清德強調，未來若有機會擔任總統，自己有三個願望，包含照顧弱勢、改善治安，並守護國家的主權，唯有守護主權，才會有民主自由和人權，希望大家共同守護台灣，促進民主和平和繁榮發展，也讓後代子孫能在這片土地上安居樂業。

賴清德也說，自己將擴大對社會的投資，包含延續蔡英文總統的「長照2.0」政策，推動「長照3.0」，也會延續「0-6歲國家一起養」，推出2.0政策。近期，自己主張的「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」就是希望政府透過教育來培養好的人才，好的人才多了，國家自然就會好。個人則透過教育來增加專業，並改善自身生活條件，國家進而也會更好，所以在教育上，任何人都不應該出現困難，公私立學校也不該有這麼大的落差。

最後，賴清德承諾將改善年輕朋友「住的問題」，持續提出租屋補助政策，關心年輕人、支持年輕人，讓年輕人能看見希望；壯年人能實踐理想；老年人能得照顧；弱勢者也能獲得幸福。

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