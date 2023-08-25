拖船撞沉！「新台馬輪」檢修擦傷不影響安全　78名旅客中午返航

▲馬祖拖駁船撞上新台馬輪沈船。（圖／記者林名揚翻攝）

記者李姿慧／台北報導

馬祖福澳港今(25日)上午發生沉船事故！拖駁船「台港13302號」進行拖船作業時，因繩索脫落，與新台馬輪碰撞，導致船身傾斜沉沒，所幸無人員傷亡。航港局表示，新台馬輪船上78名乘客都平安，業者以提供水和便當，下午約1時新台馬輪椅開行，預計晚間8時回到基隆，延誤2到3小時，業者也會檢討相關SOP。

今天上午拖船「台港13302號」正在進行協助「新台馬輪」離岸作業時，竟發生碰撞導致沈船，所幸無人受傷。

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航港局表示，新台馬輪載乘客要離開，馬祖福澳港的拖駁船協助拉船出港作業，結果因拖吊繩索脫落，導致拖船撞上新台馬輪，進而發生沉船。

航港局強調，基於安全考量，當時要求新台馬輪靠岸檢查，經請潛水員檢查後，只有擦傷刮痕，並不影響安全，因此約下午1時左右，新台馬輪已經載客往基隆繼續航程，預估晚間8時左右回到基隆港，約延誤2到3小時，不影響夜間10時的另一班航班。

▲馬祖拖駁船撞上新台馬輪沈船。（圖／記者林名揚翻攝）

航港局指出，新台馬輪上有78人，目前都平安，業者也已提供水和便當給旅客。

針對該起事故，未來是否會檢討拖船作業SOP，航港局表示，業者今天也會開檢討會議，也會討論如何將沈船移除。至於未來新台馬輪和負責拖船的港勤公司間是否有求償問題，航港局表示，要看海事報告結果。