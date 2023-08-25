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逆轉！馬祖沉船「不是新台馬輪撞的」　2億拖船甩尾衝撞畫面曝

記者郭世賢、閔文昱／連江報導

馬祖福澳港25日上午發生沉船事故，一艘停靠在福澳港的拖駁船「台港13302號」疑似與新台馬輪碰撞，導致船身傾斜沉沒，所幸無人員傷亡。起初傳出，疑似是新台馬輪迴旋時左後舷碰撞拖船，才導致拖船機艙破裂進水，沉沒港中，不過最新畫面顯示，是因拖吊繩索脫落，導致拖船撞上新台馬輪，但詳細事故原因仍待後續調查。

據了解，福澳安檢所安檢人員在10點07分，實施港區巡查時發現拖船傾斜（持續下沉），隨即巡三線系統回報，10點08分，洋管制官通報第十海巡隊緊急派遣CP-1052艇前往協處。然而，救援人員在10點23將船上5名船員救起後，隔沒2分鐘拖駁船就已沉沒，所幸無人員傷亡。

▲▼ 馬祖新台馬輪撞翻拖駁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲馬祖拖駁船撞上新台馬輪沈船。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

起初調查，當時台港13302號拖船要拖帶新台馬輪離岸出港，疑似迴旋時左後舷碰撞拖船，才導致拖船機艙破裂進水，沉沒港中。而新台馬輪經請潛水員檢查後，只有擦傷刮痕，並不影響安全，因此約下午1時左右，新台馬輪已經載著78名旅客往基隆繼續航程，並在晚間8時左右回到基隆港，約延誤2到3小時，不影響夜間10時的另一班航班。

不過，航港局事後表示，當時新台馬輪載乘客要離開，馬祖福澳港的拖駁船協助拉船出港作業，結果因拖吊繩索脫落，導致拖船撞上新台馬輪，進而發生沉船。根據最新現場畫面，只見位於新台馬輪右側的拖駁船一路「甩尾」駛向新台馬輪，雖船長緊急調整船頭，但仍為時已晚，拖駁船船身大力撞擊新台馬輪，並冒出一陣濃煙，輪船上船員見狀紛紛上前查看。

▲▼ 馬祖新台馬輪撞翻拖駁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

針對該起事故，航港局表示，業者今天會開檢討會議，也會討論如何將沈船移除。據了解，這艘拖船當初造價約1.4億元，目前造價已經超過2億元，未來新台馬輪和負責拖船的港勤公司間是否有求償問題，航港局表示，要看海事報告結果。

▲▼ 馬祖新台馬輪撞翻拖駁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

另外，台灣港務港勤公司指出，為避免油污染之情事發生，已僱請專業潛水人員至南竿處理堵漏事宜，後續將洽請專業海事工程公司進行船上油料抽除及船體打撈事宜，今下午也已調派其他拖船前往南竿執行港區拖帶業務，至替補拖船抵達前，己協議鄰近民營公司拖船協助南竿船舶進出。

▲▼ 馬祖新台馬輪撞翻拖駁船 。（圖／記者林名揚翻攝）

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