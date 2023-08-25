　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

▲▼朱立倫出席國民大會代表支持侯友宜競選總統後援會。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫出席「國民大會代表支持侯友宜競選總統後援會」。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘加嘉義阿銘之友會成立餐會時表示，這次總統選舉是戰爭與和平、政黨輪替選擇，大家要下架民進黨，他已經啟動民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人喝咖啡行程，會找時間跟大家報告。對此，國民黨主席朱立倫表示，他從頭到尾都是秉持團結的力量、化解一切可以化解的爭議，大家不要做親者痛仇者快、不要做讓民進黨放鞭炮的事情，大家團結一起努力。

朱立倫今日出席「國民大會代表支持侯友宜競選總統後援會」，活動前朱立倫對此議題表示，「我從頭到尾都是一直秉持能夠團結一切可以團結的力量、化解一切可以化解的爭議，那我再次強調我們一定希望大家不要做親者痛仇者快、不要讓民進黨放鞭炮的事情，我們大家團結一起努力」。

此外，針對「藍白合」部分，有消息傳出在野陣營的幕僚確實是有接觸，非綠整合陸續在進行當中？朱立倫說，大家能夠團結一致是全民的期待，在這個過程當中，不管是立法院的黨團或者幕僚之間，一定會保持聯繫，對於一些重要的政策、重要的議題，或者是一些提名或選舉的議題，一定會有一些溝通、有一些協調。

另，對於郭台銘的競選總部也選在板橋，似乎是要跟侯友宜較勁？朱說，「我想還沒有發生的事情我沒有辦法預測」。
 

ET快訊
李玟長眠地傳在武漢　二姊回應
正宮給威而鋼「鼓勵外遇」　一個月後尪意外斃命！驗屍結果太驚人
「乳肉國小」萬人朝聖！校友滿頭問號：這我母校？　真實校名曝
男看YouTube影片在家自己接生　害妻失血過多慘死
高中弟「昏倒5次」找不到原因！　醫驗1病：死亡率極高
福原愛3億豪宅租不出去！「忍痛減價6位數」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

初一十五不一樣就是騙選票！　侯友宜喊話賴清德：支不支持台獨講清楚

國大代表力挺！　侯友宜：馬英九執政的兩岸和平才叫維持現狀

中天提告賴品妤、民進黨嗆抹黑　民進黨反擊了

聲援賴品妤！　黃捷批在野黨政治霸凌：盡做沒下限的抹黑醜化

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

郭台銘拋請習近平吃「和平大餐」　要國民黨立委席次多讓民眾黨

徐巧芯嘲諷賴清德疑僱網軍　苗博雅嗆：胡說八道也可以算是監督？

在野領袖對話郭台銘喊下周就來　民眾黨：仍在初期幕僚接觸階段

快訊／中天提告賴品妤、民進黨　嗆抹黑「別把台灣人當白痴」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

社牛女在教室聞到雞排香　向陌生同學用草莓乾交換

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

初一十五不一樣就是騙選票！　侯友宜喊話賴清德：支不支持台獨講清楚

國大代表力挺！　侯友宜：馬英九執政的兩岸和平才叫維持現狀

中天提告賴品妤、民進黨嗆抹黑　民進黨反擊了

聲援賴品妤！　黃捷批在野黨政治霸凌：盡做沒下限的抹黑醜化

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

郭台銘拋請習近平吃「和平大餐」　要國民黨立委席次多讓民眾黨

徐巧芯嘲諷賴清德疑僱網軍　苗博雅嗆：胡說八道也可以算是監督？

在野領袖對話郭台銘喊下周就來　民眾黨：仍在初期幕僚接觸階段

快訊／中天提告賴品妤、民進黨　嗆抹黑「別把台灣人當白痴」

不只氣溫！台大招募北市上班族研究：濕度、PM2.5皆影響心血管健康

2023「全球智商」排名出爐　台灣去年奪冠…今年被「2國」擠下　

初一十五不一樣就是騙選票！　侯友宜喊話賴清德：支不支持台獨講清楚

李玟母現身機場「長眠地疑定在武漢」　二姊回應認：交由媽媽決定

凱吉越瘋、電影越棒！尼可拉斯凱吉每天讀本8小時　傳1萬則訊息給導演

運動前「吃1類碳水」增肌減脂！醫曝菜單證實：燃脂更有效

賴慧如新婚夫撞臉阿Ken！「雙胞胎相認」她笑歪：猜我老公是哪位

國大代表力挺！　侯友宜：馬英九執政的兩岸和平才叫維持現狀

申皓瑋陽春砲炸裂　富邦4比0領先味全

「乳肉國小」萬人朝聖！校友滿頭問號：這我母校？　真實校名曝

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

政治熱門新聞

郭董拋金句　砲口總算對了方向

被記者逼摔倒　賴品妤發文了

恐嚇「手腳讓你斷掉」、放高利貸　民眾黨部執行長被爆涉暴力討債

快訊／中天提告賴品妤、民進黨　嗆抹黑「別把台灣人當白痴」

賴品妤喊推人改口　徐巧芯尊稱「嫁禍小公主」

「我們的電是夠的」　賴清德曝原因

賴品妤飆媒體「為什麼要推我」　曾是記者的她看不下去：必須道歉

賴品妤被推倒？　他曝第三視角影片：比較像自己撞到攝影機腳架

賴品妤喊被記者推倒　一排藍勾勾力挺

郭台銘喊選討要相挺又改口　他批：裝肖ㄟ！

曝影片聲援　林楚茵：講假摔太沈重

台灣國防預算創新高是挑釁？　陸周邊6國防預算一次看

賴清德用網軍洗留言？　競辦駁斥

「侯友宜訪美團隊太強了」　前大使揭內幕：比蕭美琴強了不知多少倍

更多熱門

相關新聞

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

鴻海創辦人郭台銘今到台北葫蘆寺參加中元法會時提到，他在等民眾黨總統參選人柯文哲打電話來，三人坐下來談，團結可團結力量，達成主流民意要政黨輪替的目標。言下之意，似乎郭已與國民黨總統參選人侯友宜聯繫上？對此，侯晚上受訪時，語帶保留表示，「有溝通的管道」、「我們都有之間的管道、一起坐下來聊天、謝謝大家的關心」。

郭台銘拋請習近平吃「和平大餐」　要國民黨立委席次多讓民眾黨

郭台銘拋請習近平吃「和平大餐」　要國民黨立委席次多讓民眾黨

在野領袖對話郭台銘喊下周就來　民眾黨：仍在初期幕僚接觸階段

在野領袖對話郭台銘喊下周就來　民眾黨：仍在初期幕僚接觸階段

快訊／中天提告賴品妤、民進黨　嗆抹黑「別把台灣人當白痴」

快訊／中天提告賴品妤、民進黨　嗆抹黑「別把台灣人當白痴」

郭台銘要柯主動電話邀約　「很快下禮拜三個人就可一起見面」

郭台銘要柯主動電話邀約　「很快下禮拜三個人就可一起見面」

關鍵字：

2024總統大選侯友宜國民黨總統郭台銘朱立倫柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

即／國1遊覽車撞分隔島　楊梅休息站出口封閉回堵3km

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面