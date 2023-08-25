郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

▲朱立倫出席「國民大會代表支持侯友宜競選總統後援會」。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘加嘉義阿銘之友會成立餐會時表示，這次總統選舉是戰爭與和平、政黨輪替選擇，大家要下架民進黨，他已經啟動民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人喝咖啡行程，會找時間跟大家報告。對此，國民黨主席朱立倫表示，他從頭到尾都是秉持團結的力量、化解一切可以化解的爭議，大家不要做親者痛仇者快、不要做讓民進黨放鞭炮的事情，大家團結一起努力。

朱立倫今日出席「國民大會代表支持侯友宜競選總統後援會」，活動前朱立倫對此議題表示，「我從頭到尾都是一直秉持能夠團結一切可以團結的力量、化解一切可以化解的爭議，那我再次強調我們一定希望大家不要做親者痛仇者快、不要讓民進黨放鞭炮的事情，我們大家團結一起努力」。

此外，針對「藍白合」部分，有消息傳出在野陣營的幕僚確實是有接觸，非綠整合陸續在進行當中？朱立倫說，大家能夠團結一致是全民的期待，在這個過程當中，不管是立法院的黨團或者幕僚之間，一定會保持聯繫，對於一些重要的政策、重要的議題，或者是一些提名或選舉的議題，一定會有一些溝通、有一些協調。

另，對於郭台銘的競選總部也選在板橋，似乎是要跟侯友宜較勁？朱說，「我想還沒有發生的事情我沒有辦法預測」。

