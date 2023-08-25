奧迪女酒駕撞死人FB換全黑頭貼　37小時後才道歉挨轟「還想減刑」

記者黃翊婷／綜合報導

21歲魏姓女子23日上午7時許在台南安平區酒駕撞死孫姓婦人，事後還在IG限時動態飆罵三字經，引發眾怒。不過，24日晚間疑似魏女的臉書帳號發出一篇171字的道歉文，但依然被網友們砲轟是想換取減刑，並非真心悔過；今日（25日）0時許她已將臉書大頭貼換成全黑圖片，沒有再給予其他回應。

▲魏女事發第一時間是先關心自己的車子，遭到網友強烈抨擊。（圖／翻攝自抖音）

回顧整起案件，魏女22日晚上在朋友家喝酒，23日上午7時許駕駛1輛白色奧迪轎車準備回家，沿著台南市安平區健康三街南往北方向行駛，到府平路口要左轉彎時，竟直接撞飛孫婦，再撞進一旁的店面內，導致孫婦傷重送醫不治。

▲魏女駕駛的車輛嚴重毀損，可見當時的撞擊力道之大。（圖／民眾提供）

事發當下魏女先將奧迪爛毀的畫面PO上IG限時動態，警員幫忙移車時，她卻在一旁飆罵三字經，事後進行酒測，酒測值高達0.57。消息傳開後引發眾怒，魏女急忙將IG、抖音帳號關閉，而在案發37個小時之後，24日晚間一個與她同名的臉書帳號發出一篇171字的道歉文，全文如下：

在此我向大家以及受害人說聲對不起

我做（了）一個錯誤示範

我以為我喝了一點酒能夠保持清醒

就酒駕導致毀了一個家庭

我多麼希望走的人是我

現在難過的就不是婦人的家屬

各位很抱歉這兩天我都在警局

派出所移至偵查隊，再移至地檢署

沒第一時間出來跟大家說聲對不起

對不起，做了一個過分至極的事情

我相信法律會給我最嚴厲的懲罰

我知道說抱歉沒有用，但我很愧疚

在這裡我鄭重跟各位說聲對不起

▲發完道歉文之後，疑似魏女的臉書帳號又換成全黑大頭貼。（圖／翻攝自Facebook）

然而，文章公開之後網友們還是不買帳，紛紛留言譴責，「這樣還想減刑啊」、「妳還有心情在限時動態上發罵髒話以及下課等語的影片，顯見妳毫不在乎，也沒有後悔」、「犯後第一時間態度那麼差，現在道歉妳造成的傷害也不會改變，要求重判」、「有時間在這邊發文道歉，還不趕快去跟家屬道歉」。

▲網友留言批評魏女道歉是想換取減刑的機會。（圖／翻攝自Facebook）

對於網友抨擊，該帳號並未給予任何回應，只是在25日凌晨0時許將臉書大頭貼照片換成一張全黑的圖片。至於案件進展，魏女在23日晚間11時30分經檢方複訊後，以10萬元交保。

台南市長黃偉哲表示，對於魏女酒駕之後撞死無辜市民，心裡感覺非常遺憾，但是更遺憾的是她犯後的態度，知道她交保後又在限時動態上，發表影片爆粗口，這對被害者家屬不僅是受了傷，而且是在他們傷口上灑鹽，等於是二度傷害，真的無法接受，是可忍孰不可忍，往後在行政作為上，會加強酒駕防治，以及交通安全教育，並且加大力道執行，期望能減少遺憾發生。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。