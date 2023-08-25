　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

罕見「超級藍月」下周四登場　虛擬偶像「銀河」領銜直播

▲▼十年一遇「超級藍月」將在下周四登場，台北天文館虛擬偶像「銀河」將領銜直播。（圖／台北天文館提供）

▲十年一遇「超級藍月」將在下周四登場，台北天文館虛擬偶像「銀河」將領銜直播。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

本月最精彩的超級天象「超級藍月」，將在下周四（31日）晚間登場。台北天文科學教育館表示，當日晚間19至21時在YouTube頻道進行直播，除了透過專業望遠鏡將清晰的月球畫面提供給大眾欣賞外，還由天文館解說員與Vtuber虛擬偶像「銀河」，在直播時一起為大家介紹有關超級藍月的相關知識。

台北天文館指出，8月共有兩次滿月，分別在2日與31日，兩次滿月都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月，比一般滿月近約2萬7千公里，民眾看來既大且亮。而下周四滿月也是今年最大滿月，和今年年2月6日的最小滿月相比，視直徑大了13.5%、視面積更增加29%，比平時的滿月更大、更亮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天文館表示，所謂「藍月」，並不是月球變為藍色，而是指在同月份中的第二次滿月，在西方諺語中代表少見的事物。由於月球朔望週期為29.53天，比大部分月份短，平均每2至3年就有機會發生藍月。

今年8月2日與31日都是滿月，天文館指出，第二次滿月就是藍月，而且這兩次滿月都是地月距離在36萬公里內的超級月亮，更為特別。根據統計顯示，超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」非常少見，從1951至2050年的百年間僅出現過4次，分別在1996、2010、2023與2029年。

天文館建議民眾，月球剛升起時，在地面景物對照的視覺效應下會顯得更巨大，當天18時39分月球剛東升後的一段時間裡，將可在地平線附近看見一輪又大又亮的滿月，壯觀景象絕對可以感動不已，留下深刻印象。

▲令人驚嘆的天象將於8月爭先恐後地登場，包含水星東大距、土星衝、藍月暨最大滿月，以及眾目期盼的「英仙座流星雨」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲下周四今年最大滿月與超級藍月登場，圖為和今年2月最小滿月的差距。（圖／台北天文館提供）

ET快訊
欣葉台菜、必比登名店都中！　被驗出農藥超標　
唐吉軻德招募136人！　最高職缺4.2萬元
不只毒蟹！他又發現「超毒章魚」　可毒死26人
超商公告禁止停車　車主照停「真的被鎖了」
年輕人躺平！　他曝台北租屋族「捧12～18萬」求長租
被新台馬輪撞沉！　拖船造價「超過2億」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後雨彈來襲！6縣市大雨特報　警戒到入夜

水湳機場成功轉型低碳智慧生態園區　攝影捕捉【中央公園之美 永續入鏡】比賽開跑

11月開幕！台中首家唐吉軻德招募136人　添好運6.1萬徵經理

長榮航空老總現身日本職棒開球　攜手橫濱DeNA海灣之星隊打造賽事

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　年輕人嫌棄：到底有多窮

從桃園「蹲廁」到台北！他把區間車廁所當包廂　目擊者曝誇張行徑

和逸飯店台南西門館跨界GoPro Taiwan　親子攝影體驗營第2波人氣投票開跑

拖船撞沉！「新台馬輪」檢修擦傷不影響安全　78名旅客中午返航

新手媽被禁吃普渡供品！「怕母乳影響寶寶」...婦產名醫解答了

慈濟功德會　連續16年獲內政部頒「宗教公益獎｣

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

快訊／午後雨彈來襲！6縣市大雨特報　警戒到入夜

水湳機場成功轉型低碳智慧生態園區　攝影捕捉【中央公園之美 永續入鏡】比賽開跑

11月開幕！台中首家唐吉軻德招募136人　添好運6.1萬徵經理

長榮航空老總現身日本職棒開球　攜手橫濱DeNA海灣之星隊打造賽事

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　年輕人嫌棄：到底有多窮

從桃園「蹲廁」到台北！他把區間車廁所當包廂　目擊者曝誇張行徑

和逸飯店台南西門館跨界GoPro Taiwan　親子攝影體驗營第2波人氣投票開跑

拖船撞沉！「新台馬輪」檢修擦傷不影響安全　78名旅客中午返航

新手媽被禁吃普渡供品！「怕母乳影響寶寶」...婦產名醫解答了

慈濟功德會　連續16年獲內政部頒「宗教公益獎｣

美團第2季轉虧為盈　CEO：人總要吃飯「外賣仍是好機會」

先探／謝金河：迎接Nvidia的新震撼

快訊／午後雨彈來襲！6縣市大雨特報　警戒到入夜

萌童開大絕「把自己關籠」想好好看個影片　愛貓門口一臉懵

永慶房屋幫屋主賺回150萬價差　提醒慎防「高估低賣」不誠實手法

裝柯基「屁味」進氣球讓牠自己聞　狂閃躲：什麼臭味？

成美國男籃新小球中鋒？ 班切羅直言：這不是我擅長的

【廣編】安養KGC瓊斯盃秘密武器大公開！運動員最佳助「力」　正官庄「六年根高麗蔘」補氣補力助攻MVP

張麗善化身一日店員「LISA姊姊」　與庇護學員體驗手沖咖啡

恐嚇「手腳讓你斷掉」、放高利貸　民眾黨部執行長被爆涉暴力討債

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

生活熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

史上最強護國防護罩　台灣4年閃95颱

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

4星座「不隨便相信別人」！第1名防備心太重了

愛到卡慘死！ 最容易愛上渣男星座TOP 3

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名她是樂天新王牌

蘇拉恐轉「強颱」！歐洲預測模式：平均路徑穿台　海警機率曝

資深玉女被通緝消失　驚傳去當尼姑！周遊吐真相

蘇拉可能中止4年無颱登陸紀錄　彭啟明揭「關鍵時間」

蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

蘇拉下周「回馬槍」！不排除下周二發海警　最新路徑曝　　

更多熱門

相關新聞

佳樂水賞流星　英仙座流星雨閃亮登場

佳樂水賞流星　英仙座流星雨閃亮登場

10年一遇的「超級藍月」將於今(2023)年出現，觀賞條件最佳流星雨、土星與水星最佳觀測期都落在八月；屏東縣政府與滿州鄉公所攜手共同主辦，委託屏東市建國國小及屏東縣天文協會協辦，於8月12日晚間22時至8月13日凌晨4時在滿州鄉佳樂水風景區舉辦賞流星活動，再開放限量100個名額。

8月天空好熱鬧！英仙座流星雨＋2次滿月＋土星衝接力上演

8月天空好熱鬧！英仙座流星雨＋2次滿月＋土星衝接力上演

南投星空季系列活動7／1開跑

南投星空季系列活動7／1開跑

最亮行星「金星」現身西方天空！比織女星還亮50倍

最亮行星「金星」現身西方天空！比織女星還亮50倍

母親節看天文秀！星空中母子星系現身同慶「現在最適合觀賞」

母親節看天文秀！星空中母子星系現身同慶「現在最適合觀賞」

關鍵字：

超級藍月台北天文館虛擬偶像銀河

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

豪勁救援失敗遭出征　老婆出面捍衛

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面