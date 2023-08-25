罕見「超級藍月」下周四登場　虛擬偶像「銀河」領銜直播

▲十年一遇「超級藍月」將在下周四登場，台北天文館虛擬偶像「銀河」將領銜直播。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

本月最精彩的超級天象「超級藍月」，將在下周四（31日）晚間登場。台北天文科學教育館表示，當日晚間19至21時在YouTube頻道進行直播，除了透過專業望遠鏡將清晰的月球畫面提供給大眾欣賞外，還由天文館解說員與Vtuber虛擬偶像「銀河」，在直播時一起為大家介紹有關超級藍月的相關知識。

台北天文館指出，8月共有兩次滿月，分別在2日與31日，兩次滿月都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月，比一般滿月近約2萬7千公里，民眾看來既大且亮。而下周四滿月也是今年最大滿月，和今年年2月6日的最小滿月相比，視直徑大了13.5%、視面積更增加29%，比平時的滿月更大、更亮。

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天文館表示，所謂「藍月」，並不是月球變為藍色，而是指在同月份中的第二次滿月，在西方諺語中代表少見的事物。由於月球朔望週期為29.53天，比大部分月份短，平均每2至3年就有機會發生藍月。

今年8月2日與31日都是滿月，天文館指出，第二次滿月就是藍月，而且這兩次滿月都是地月距離在36萬公里內的超級月亮，更為特別。根據統計顯示，超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」非常少見，從1951至2050年的百年間僅出現過4次，分別在1996、2010、2023與2029年。

天文館建議民眾，月球剛升起時，在地面景物對照的視覺效應下會顯得更巨大，當天18時39分月球剛東升後的一段時間裡，將可在地平線附近看見一輪又大又亮的滿月，壯觀景象絕對可以感動不已，留下深刻印象。

▲下周四今年最大滿月與超級藍月登場，圖為和今年2月最小滿月的差距。（圖／台北天文館提供）