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超級藍月！屏東滿州佳樂水看星星　英仙座流星雨閃亮登場

▲滿州鄉佳樂水賞流星 。（圖／屏東縣政府提供）

▲滿州鄉佳樂水賞流星 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

10年一遇的「超級藍月」將於今(2023)年出現，觀賞條件最佳流星雨、土星與水星最佳觀測期都落在八月；屏東縣政府與滿州鄉公所攜手共同主辦，委託屏東市建國國小及屏東縣天文協會協辦，於8月12日晚間22時至8月13日凌晨4時在滿州鄉佳樂水風景區舉辦賞流星活動，再開放限量100個名額。

今年英仙座流星雨從7月17日開始活躍至8月24日，而8月13日午夜至黎明時段將會是該流星雨達到極大期，且不受月光干擾，是近年觀賞英仙座流星雨條件最佳的機會。

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為讓大家欣賞到這樣的天文奇觀，縣府與滿州鄉公所特別合力來主辦十年難得一遇的天文觀星活動，報名活動自8月4日下午7點公告於網站限量200名額，不到24小時即滿額，為讓更多追星族能參與這次活動，縣府決定再於8月8日下午3時後，再開放新增100個名額，名額數量有限，舉起您的快刀手。

活動期間，會於佳樂水風景區設置流星雨觀賞區，並請星空導覽講師每小時提供專業的星空導覽解說，同時備有望遠鏡供民眾使用，透過望遠鏡觀測星象外並會同步提供觀測目標解說，讓參與活動的民眾欣賞星空的同時，也能對各種星象有所瞭解，歡迎大家一起來許願。

「2023年來佳樂水賞流星活動」再限量新增100個名額，先搶先贏，額滿為止，觀星活動報名請至建國國小學校網頁(https://www.jgps.ptc.edu.tw/nss/p/index)，相關更多屏東好玩好旅遊的詳細內容，請洽屏東旅遊網（https://www.i-pingtung.com/）、「屏東 go 好玩」臉書粉絲專頁或歡迎下載「屏東 go 好玩」APP 查詢。

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