8月天空好熱鬧！英仙座流星雨＋2次滿月＋土星衝接力上演

▲8月天空好熱鬧，包括英仙座流星雨、2次滿月、最大滿月、土星衝等接力上演。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

8月天空很熱鬧！目前正值暑假，台北天文科學教育館表示，8月將有多場天文秀接力登場，最令人期待的英仙座流星雨在8月13日達到極大期，預估每小時天頂流星數可達近100顆，且觀賞條件極佳，另外在8月，將出現2次滿月，分別在8月2日和31日，其中8月31日為俗稱「藍月」的第2次滿月，更是今年最大滿月，天文迷千萬不要錯過。

目前正值暑假期間，台北天文館在本月29日（六）將舉辦「宇宙大紀事」講座，以歐幾里得太空望遠鏡為主角，介紹7月天文新知及最新的研究成果，以及令人期待的8月天象介紹、宇宙劇場星空解說、望遠鏡觀星等，精彩活動全程免費。

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▲歐幾里得太空望遠鏡。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，8月將有多場天文秀接力登場，像是三大流星雨之一英仙座大型流星雨，8月13日達到極大期，預估每小時天頂流星數可達近100顆，由於時值近朔月，觀賞條件極佳，且常有火流星出現，想看滿天流星劃過天際的朋友千萬別錯過。

▲英仙座流星雨8月13日最大期，每小時可達百顆。（圖／台北天文館）

此外，台北天文館指出，8月將出現2次滿月，分別在8月2日和31日，而且月球與地球距離都在36萬公里以內，為今年僅有的兩次「超級月亮」，其中8月31日為俗稱「藍月」的第2次滿月，更是今年最大滿月。

8月天文盛宴不僅如此，台北天文館表示，8月10日還有「水星東大距」，是觀賞水星這顆內側行星的好時機，8月27日還有「土星衝」，也就是土星最接近台灣時刻，為這顆有著奇妙光環的外側行星最佳觀賞期。

▲英仙座流星雨、土星衝將在8月接力報到。（圖／台北天文館提供）