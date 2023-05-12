母親節看天文秀！星空中母子星系現身同慶「現在最適合觀賞」

▲母親節可欣賞M51「母子星座」。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

5月母親節是一年中最溫馨節日，夜空中也帶來溫馨的天上傳奇，台北市立天文科學教育館表示，夜空中的大熊、小熊座，在希臘神話中幻化為星座的一對母子，故事令人動容，另在千萬光年外的「母子星系」（又稱為M51），是天空中最明亮而美麗的星系之一，在良好的環境下用雙筒望遠鏡就能看見，5月正是觀察它們的最佳時機，民眾別錯過。

台北天文館表示，大熊與小熊座在希臘神話中，幻化為星座的一對母子，春夏之交最適合觀賞，天黑後在北方天空，抬頭可見，而小熊座的尾巴正是有名的北極星。這對星座母子的故事令人動容，想認識這兩個星座和它們的故事，可以觀賞台北天文館YouTube頻道「認識星空：2023年4月星象」節目精彩解說。

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▲大熊座、小熊星座在希臘神話中幻化為星座的一對母子，適合母親節欣賞。（圖／台北天文館提供）

另一個位於大熊座旁獵犬座的「母子星系」，又稱為M51，距離地球約3100萬光年，台北天文館指出，M51是由兩個正開始接觸的星系NGC 5194與NGC 5195所構成。這兩個原本獨立的星系，在強大的重力交互作用下已經形成連結，在星空中就像母星系伸手牽著旁邊的子星系，不過天文學家預測，未來這兩個星系終將碰撞合併。

台北天文館表示，母子星系是天空中最明亮而美麗的星系之一，在良好的環境下用雙筒望遠鏡就能看見，5月正是觀察它們的最佳時機，幾乎整夜可見，民眾不要錯過夜空中溫馨的天上傳奇。