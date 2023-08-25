「安全帽擋車牌」被攔查　男裝傻忘名字...原來是11年資深通緝犯

▲▼陳姓男子日前騎車時，因機車車尾懸掛安全帽遮蔽車牌，遭員警攔查，陳男受檢時，一度說不出身分證號碼，連自己的名字都忘記，一查原來陳男早在11年前就被通緝。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名陳姓男子（43歲）23日騎車行經鳥松區時，因機車車尾懸掛安全帽擋住車牌，被巡邏的員警發現上前攔查，陳男受檢時，一度說不出身分證號碼，甚至連自己的名字都忘記，一查原來陳男早在11年前就被通緝，員警對於他竟然逃了這麼久也覺得訝異，偵訊後將他解送歸案。

仁武分局大華派出所員警於23日下午5時許，巡邏行經鳥松區長庚路時，見陳男騎乘機車，但車尾懸掛安全帽擋住車牌，立刻上前攔停盤查。警方告知陳男安全帽懸掛車尾遮蔽車牌已觸法，查證他的身分時，陳男竟一度辯稱不記得身分證號碼，警方進一步詢問姓名時，陳男頓時語塞，猶豫不決。

這時，陳男自知身分即將曝光，還沒等警方查完，就直接坦承「我有通緝」，還告知警方「我不會騙你啦」。

警方調查發現，原來陳男已遭雲林地檢署於2012年8月發布通緝，至今已有11年之久。陳男自己表示，遭通緝的11年間生活作息都相當規律，騎車也都守交通規則，但其實每天都過得提心吊膽。如今遭警方查獲，有如釋重負的感覺，訊後依侵占通緝及詐欺通緝將他解送歸案。