中元普渡採買攻略　東森購物網買1送1、滿額抽獎

▲東森購物為中元節檔期推出多項優惠，包括指定零食商品買一送一，東森幣擴大折抵等活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

中元普渡供品準備好了嗎？東森購物網ETMall中元節檔期活動從即日起至9月4日，特別規劃了中元普渡懶人包頁面，同時提供多種價位的熱銷食品拜拜箱，讓消費者能一頁購足，不管是小家庭或大企業採買都很方便。另外美食館推出「中元普渡一翻抽」活動，只要單筆消費滿999元，即可參與一次遊戲抽獎，獲得驚喜禮包、樂透金、商品折價券等多種獎品，100%中獎率。



根據東森購物網ETMall統計顯示，中元普渡最熱賣商品類別依序為：零食飲料、米麵、飲料罐頭，其中又以可樂果、科學麵及洋芋片等零食最受歡迎。東森購物網「零食特攻隊」包含盛香珍、華元及77乳加等知名品牌指定零食商品可享買一送一。面對通膨壓力，中元普渡採買供品也要替消費者省荷包，東森購物網推出「食破天驚」FUN肆購，凡於8月31日（日）前購買指定美食商品，可享東森幣最高折抵15%。

▲東森購物網ETMall特別規劃中元普渡懶人包頁面，讓消費者能一頁購足。



▲東森購物網ETMall「零食特攻隊」包含盛香珍、華元及77乳加等知名品牌指定零食商品可享買一送一。

看準中元普渡商機，各家零食品牌都推出中元普渡組合包，怎麼買最超值？首推中元食品拜拜箱－平安經濟11件組，從泡麵、罐頭、零食到飲料都有，豐富祭品多達11種，一箱上桌即可搞定超便利，市價445元，特價只要389元，滿1,299元再折100元；桂格中元拜拜燕麥高纖7件組，原價1,294元，優惠712元；台南麻豆40年老欉文旦禮盒原價499元，優惠價459元；中元普渡金澎派豪華箱18件組，原價1,179元，優惠880元；中元拜拜箱好運超值5件組，原價484元，優惠357元；黑松福氣雙享組PET460ml 12入，原價300元，特價199元；可口可樂無糖水飲告白兄弟組24入，原價520元，優惠價499元。

東森購物電視通路也為中元節檔期推出多項優惠，「中元福祭」活動，電視商品特別推出檀之鄉琥珀檀香開運組、奧利塔橄欖油、泰山八寶粥及萬歲牌等相關中元普渡、保平安等商品，活動期間內在電視通路購買指定中元節商品滿4件，送RASTO AF3 7吋擺頭空氣循環風扇，限量300台送完為止。