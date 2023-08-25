手機放普渡桌「好兄弟跟回家」　一堆人拜完觸大忌：衰事連連

▲普渡拜拜時，手機千萬不能放在桌子。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

今年鬼月恰逢60年一次的「極兇黑兔年」，而下周三（30日）是中元普渡拜拜，清水孟國際塔羅小孟老師列出15個禁忌，尤其手機不宜放普渡桌，容易讓好兄弟跟進家裡或辦公室；且拜完的供品不可拿回賣場退貨，恐衰事連連；另外，許多人困惑「供品可以吃嗎？」小孟老師表示可以，好兄弟反而還會加持與感恩你。

小孟老師在臉書粉專公布15個中元普渡禁忌事項，首先要注意的是「手機不宜放普渡桌」，由於手機有電磁波，若放在普渡桌上，好兄弟容易跟進家裡或辦公室；第2「普渡品要雙數」，雙數為陰，因此準備餅乾與罐頭汽水祭拜最好要雙數；第3點「罐頭不宜用辣味」，以免好兄弟過辣發脾氣。

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第4點「普渡用品有三牲」的話，不宜在太陽下曬太久，以免熟食壞掉影響腸胃；第5點部份，罐頭餅乾零食不宜用過期品，或放家裡過久的乾糧；接著第6點，供品中不要有薑、蒜味的乾糧，因為薑蒜有驅邪鎮煞功能，好兄弟不敢接近。

第7點，普渡過程不可罵髒話，或者與人爭吵以免觸怒好兄弟；第8點，普渡過程中，如果香不小心折斷掉，務必要換新香，舊香拿去金爐燒，但若香掉到地板沒關係可再撿起重插香；第9點，普渡品若有拜臉盆牙膏牙刷，建議買新的。

至於許多人最常問的是，到底「好兄弟拜完的食物可吃嗎？」小孟老師回答可以，「沒有任何禁忌，也不會有吃完後會卡陰」，反過來說「好兄弟還要謝謝你，幫祂們準備好吃的，怎麼會來害你呢？反而還會加持你感恩你。」

小孟老師接著提醒第11點，千萬不可以去大賣場買普渡品「拜完後再退貨」，之前不少人這麽做，反而無形中減少福報，衰事連連。

▲拜完的供品絕不可以退貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

第12點，「燒給好兄弟要燒小銀，不可以燒大銀」，以免好兄弟搬不動錢，因為大銀比較大比較重適合給祖先，小銀方便好兄弟攜帶。

第13點「祭拜時不要承諾好兄弟事情」，像是拜拜許願「只要你幫我賺大錢，我就下次辦的更豐盛等」，因為好兄弟頭腦比較直接，若下次沒有達到祂們的認知要求，會讓主人較為不順利。

第14點，行人鄰居路過普渡桌，若看見有人燒紙錢太誇張，不要太過去理論，以免傷和氣又惹怒好兄弟，建議和氣跟主人說。最後第15點「燒紙錢建議蓋蓋子」，遠離樹葉樹木、電線、瓦斯桶、垃圾桶，以免造成火災。

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