跟著主力拜！網購公布中元熱銷榜　護國零食霸榜穩坐普渡界地位

▲中元拜拜準備供品，東森購物推出多項優惠。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中元拜拜祈福保平安，網購業者瞄準普渡商機，強打中元節檔期促銷，泡麵、飲料、零食等箱購折扣多，直接買整箱拜起來澎湃又划算，同時還公開中元熱銷排行榜，為民眾準備供品提供參考指南，不僅拜拜選購以本土食品最受青睞，科技業護國零食更是霸榜穩坐普渡界的地位。

中元節即將到來，東森購物網即日起至9月4日，「2023中元普渡攻略」全館商品下殺5折起，提供多種價位的熱銷食品拜拜箱，美食館則有「中元普渡一翻抽」活動，凡單筆消費滿999元，即可參與遊戲抽獎，中獎率100%。東森購物電視通路也推出多項優惠，檀之鄉琥珀檀香開運組、奧利塔橄欖油、泰山八寶粥及萬歲牌等中元普渡、保平安相關商品，活動期間內購買指定中元節商品滿4件，送RASTO AF3 7吋擺頭空氣循環風扇，限量300台送完為止。

東森購物網也公布十大必buy熱銷榜，前十大排名依序是：華陀古傳滴雞精、料理之王調理包、老媽拌麵、新東陽原味肉醬、台酒酒香蒙古鍋牛肉麵、「胡媽媽灶腳」頂級黃金貝+干貝醬、萬歲牌堅果補給隨行包、中元食品拜拜箱-幸福如意12件組、巷口乾麵炸醬麵、可樂果-原味拜拜箱。榜單顯示，台式經典口味仍是東森消費者最愛，台酒酒香蒙古鍋牛肉麵更以黑馬之姿，成為近年市場的暢銷新口味，台酒、統一等泡麵主力品牌則是祭出東森幣擴折、滿額折等活動。

▲東森購物網推「2023中元普渡攻略」檔期活動。（圖／東森購物提供）

PChome 24h購物推出中元節食品專區「好兄弟願望清單」，全站最低33折起，同步揭露中元節最受歡迎的10項單品，觀察其中有7個單品都是台灣食品品牌，全數台灣在地製造，反映出台灣品牌及口味深受消費者青睞，整體銷量也較上月成長10倍，而榮登熱銷寶座的就是科技業護國零食「乖乖萬事順利箱-奶油椰子口味」，中元檔期站上銷量較上月狂增10倍。

排行榜第2至10名分別為台鹽海洋鹼性離子水、可口可樂、GEORGIA 喬亞黑咖啡拿鐵組合包、義美杏仁巧克力酥片、泰山 Cheers EX 強氣泡水、百事澎派拜拜箱、維他露舒跑運動飲料、來一客杯麵_鮮蝦魚板風味麵、科學麵原味等經典零食與飲料組合。

除了普渡供品，像是鎮煞除晦的保平安小物、各類紙紮用品銷售也有明顯彈跳，Yahoo奇摩拍賣數據顯示，「平安符」、「御守」類商品業績最高漲9成；紙紮類業績則是年成長翻倍，時下最夯的3C娛樂話題商品紙紮，像是PS5、SWITCH、iPhone14都在熱銷之列，甚至還有三層樓購物中心與便利商店、哈雷重機、賓士G500、股市電視電話組等，包辦食衣住行育樂，盡情展現對已逝親友的真心誠意。此外，也有擔心逝者孤單的人，焚燒紙紮寵物陪伴祂們，如柴犬、黑貓、蜜袋鼯，以及少見的「狐獴」與「土撥鼠」等。

▲三層購物中心+便利商店。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲紙紮股市電視電話組。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）