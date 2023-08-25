　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三天兩次行竊連鎖百貨　移工穿著行竊衣服遭警當場逮辦

▲33歲范姓移工，前往連鎖生活百貨商店竊取短袖衫、冰絲袖套及毛襪等各式物品，被市警二分局警方查獲。（圖／記者林東良翻攝）

▲33歲范姓移工，前往連鎖生活百貨商店竊取短袖衫、冰絲袖套及毛襪等各式物品，被市警二分局警方查獲。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

33歲范姓移工，前往連鎖生活百貨商店竊取短袖衫、冰絲袖套及毛襪等各式物品，台南市警二分局據報調閱監視器查出范嫌涉案，並在范嫌第2次前往同一商店竊取貨品時，被店家發現報警當場逮捕，起獲竊得贓物一批，警方發現范嫌2次行竊所穿衣物竟都同件，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

台南市警二分局長樂派出所於22日夜間，接獲和緯路四段某連鎖生活百貨商店報案稱店內物品遭竊，案經員警李昀樵前往受理處置，並向店家調閱影像來確認犯嫌身形，後續並調閱周邊監視器來釐清鎖定所騎乘機車之交通工具，以車追人鎖定越南籍之范姓移工（33歲、現住永康區）涉案。

在員警準備循線查緝他時，竟於24日晚上6時許，接獲店家來電指稱范嫌再度光顧；案經員警馳赴現場，並在門口處將準備離開之范嫌帶回調查，在員警出示行竊影像等具體事證後，也將其乖乖自背袋內交出兩次行竊之各類衣襪袖套等物品。

據了解，范嫌於22日夜間騎乘機車前來連鎖之生活百貨商店，趁機行竊冰絲袖套及短袖衫後，趁無人注意之際藏放入背袋且未結帳逕自離去，案經店家清點發現物品短缺來報警處理。長樂所員警受理並積極調閱監視器，在釐清鎖定范嫌身分及所騎乘之交通工具準備前往查緝，不料他竟敢2次回原店行竊映。

經清查起獲范嫌2次所行竊之短袖衫2件、冰絲袖套及毛襪各4雙、保冷袋及黑色錢包各1個等物品（總計價值約5000元），且范嫌身上所穿之黑色上衣也是22日之行竊之物。全案調查後將范嫌依竊盜罪嫌送辦。

第二分局表示，本案員警受理竊盜案件積極受理偵辦並迅速鎖定涉案對象，並與店家詳予交付及提醒，也在竊賊再度前來犯案時當場查獲送辦，有效遏制再犯；另也研判其行竊手法熟練，不排除可能以此手法另涉其他案件，也籲請民眾如有相關線索，均可與本分局偵查隊來聯繫。

ET快訊
泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神　生意火爆漲價1倍
快訊／國1高架「遊覽車火燒車」！　人員急逃命　
28歲女抽脂隆乳　抽筋、全身躁動死亡
搭飛機前要先「量體重」！下周搭大韓航空須注意
快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」
豪勁慘遭球迷出征「滾出台灣，婊子」　老婆怒了
麥當勞女店員遭潑飲料！　畫面曝光
快訊／WWE冠軍猝死！　享年36歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「猜猜我是誰+檢警辦案+色情應召」攏係假　枋寮阻詐53萬

三天兩次行竊連鎖百貨　移工穿著行竊衣服遭警當場逮辦

嘉義市接軌減碳趨勢　推動電動公車、YouBike優質運輸

賊性不改屢偷商家　南警拘提竊賊建請羈押成功安定民心

嘉義市建國二村、復興新村市地重劃　全工區封閉二個月

嘉義市「小城風味實驗計畫」　推期間限定特調咖啡+特製餐點

遏阻酒駕造成人命傷亡　安平警進入飲酒場所宣導禁止酒駕

女子不堪經濟壓力情緒不穩鎖房內　嘉義警踹門救人

舞小姐酒駕撞死人　南警五分局長率員到舞廳宣導勿酒駕

蘆洲鐵皮屋販毒！警搜出1523包毒咖啡　新北市府強勢拆除違建

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

「猜猜我是誰+檢警辦案+色情應召」攏係假　枋寮阻詐53萬

三天兩次行竊連鎖百貨　移工穿著行竊衣服遭警當場逮辦

嘉義市接軌減碳趨勢　推動電動公車、YouBike優質運輸

賊性不改屢偷商家　南警拘提竊賊建請羈押成功安定民心

嘉義市建國二村、復興新村市地重劃　全工區封閉二個月

嘉義市「小城風味實驗計畫」　推期間限定特調咖啡+特製餐點

遏阻酒駕造成人命傷亡　安平警進入飲酒場所宣導禁止酒駕

女子不堪經濟壓力情緒不穩鎖房內　嘉義警踹門救人

舞小姐酒駕撞死人　南警五分局長率員到舞廳宣導勿酒駕

蘆洲鐵皮屋販毒！警搜出1523包毒咖啡　新北市府強勢拆除違建

法院判他當選有效...檢提上訴　鍾東錦怒轟：毫無事證全為私人利益

《人選之人》導演林君陽：沒想過#MeToo會燒

卡娜赫拉放置手遊登場！追加繁中選項　跟著P助和粉紅兔兔旅行

賴清德想請習近平吃「蝦仁飯＋全糖珍奶」　她批：高明的愛情騙子

《木曜》溫妮峇里島脫了！「雙球炸出」S曲線被看光　網嗨：長大了

王陽明爆婚變9天「知道你們在等」行蹤曝光！8年婚姻現況…網看IG全懂了

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

數位部推政府專用短碼簡訊平台「111」　預計9月啟用

松鼠吃播！狂嗑森林大蘑菇　超呆眼神直盯鏡頭萌翻網❤️

地方熱門新聞

從山林到海洋..新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福

蘆洲鐵皮屋販毒　警搜出1523包毒咖啡

南警五分局長率員到舞廳宣導勿酒駕

東勢牛稼莊蟬聯三屆米其林必比登推薦商家

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

台東今年161人染性病　10人愛滋病

南消六大隊救護員助接生母子均安

彰化善人捐4000萬土地蓋衛福大樓　人找到了

女子情緒不穩鎖房內　警踹門救人

移工穿著行竊衣服遭警當場逮辦

安平警進入飲酒場所宣導禁止酒駕

粗曠男穿丁字褲　底下一包好尷尬

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

南警拘提竊賊建請羈押成功安定民心

更多熱門

相關新聞

貨車轉彎「60箱在地飲料」掉路中

貨車轉彎「60箱在地飲料」掉路中

1輛滿載飲料貨車今(22)日中午行經彰化市，轉彎時疑似重心不穩，後車斗60箱飲料突然「嘩」散落滿地，有的飲料還溢出，此時正好有8名正要考堆高機駕照的菲籍移工看到，立即向一旁店家借手推車將飲料搬到路邊，頂著大太陽，不到10分鐘清除完畢，助人不分國籍的精神，店家大讚「太棒了」。

移工見警闖紅燈撞倒女騎士！酒測值0.79

移工見警闖紅燈撞倒女騎士！酒測值0.79

台中火車站移工爆衝突疑亮刀　

台中火車站移工爆衝突疑亮刀　

闖路邊遊覽車狂偷　高雄雨衣大盜落網

闖路邊遊覽車狂偷　高雄雨衣大盜落網

三重紙箱工人右手捲滾輪　2指骨折

三重紙箱工人右手捲滾輪　2指骨折

關鍵字：

行竊百貨移工

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

年末桃花運旺、最有機會脫單4大星座

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面