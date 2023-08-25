三天兩次行竊連鎖百貨　移工穿著行竊衣服遭警當場逮辦

▲33歲范姓移工，前往連鎖生活百貨商店竊取短袖衫、冰絲袖套及毛襪等各式物品，被市警二分局警方查獲。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

33歲范姓移工，前往連鎖生活百貨商店竊取短袖衫、冰絲袖套及毛襪等各式物品，台南市警二分局據報調閱監視器查出范嫌涉案，並在范嫌第2次前往同一商店竊取貨品時，被店家發現報警當場逮捕，起獲竊得贓物一批，警方發現范嫌2次行竊所穿衣物竟都同件，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

台南市警二分局長樂派出所於22日夜間，接獲和緯路四段某連鎖生活百貨商店報案稱店內物品遭竊，案經員警李昀樵前往受理處置，並向店家調閱影像來確認犯嫌身形，後續並調閱周邊監視器來釐清鎖定所騎乘機車之交通工具，以車追人鎖定越南籍之范姓移工（33歲、現住永康區）涉案。

在員警準備循線查緝他時，竟於24日晚上6時許，接獲店家來電指稱范嫌再度光顧；案經員警馳赴現場，並在門口處將準備離開之范嫌帶回調查，在員警出示行竊影像等具體事證後，也將其乖乖自背袋內交出兩次行竊之各類衣襪袖套等物品。

據了解，范嫌於22日夜間騎乘機車前來連鎖之生活百貨商店，趁機行竊冰絲袖套及短袖衫後，趁無人注意之際藏放入背袋且未結帳逕自離去，案經店家清點發現物品短缺來報警處理。長樂所員警受理並積極調閱監視器，在釐清鎖定范嫌身分及所騎乘之交通工具準備前往查緝，不料他竟敢2次回原店行竊映。

經清查起獲范嫌2次所行竊之短袖衫2件、冰絲袖套及毛襪各4雙、保冷袋及黑色錢包各1個等物品（總計價值約5000元），且范嫌身上所穿之黑色上衣也是22日之行竊之物。全案調查後將范嫌依竊盜罪嫌送辦。

第二分局表示，本案員警受理竊盜案件積極受理偵辦並迅速鎖定涉案對象，並與店家詳予交付及提醒，也在竊賊再度前來犯案時當場查獲送辦，有效遏制再犯；另也研判其行竊手法熟練，不排除可能以此手法另涉其他案件，也籲請民眾如有相關線索，均可與本分局偵查隊來聯繫。