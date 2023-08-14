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以前開過...高雄雨衣大盜「徒手開車門」　熟捻闖遊覽車狂偷

▲▼以前有開過...高雄雨衣大盜「徒手開車門」，熟捻闖遊覽車狂偷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄雨衣大盜「徒手開車門」，熟捻闖遊覽車狂偷。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區一名鄧姓男子日前報警稱，自己7月底停放在路邊的遊覽車遭入侵行竊，警方受理後立即調閱監視器展開追查，發現竟是一名雨衣大盜熟捻地「徒手開車門」入內行竊。警方隨後通知犯嫌44歲李男到案，他才坦承因為缺錢花用才犯案，而且因為以前開過遊覽車，所以很了解怎麼開車門，警詢後將李男依竊盜罪嫌移送偵辦。

鳳山分局南成派出所13日8時許接獲民眾鄧男報案表示，自己7月底停在鳳山區保南一路與寶陽路口的遊覽車，車內財物遭竊，共損失約新台幣7800元。

▲▼以前有開過...高雄雨衣大盜「徒手開車門」，熟捻闖遊覽車狂偷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄雨衣大盜熟捻闖遊覽車狂偷，遭警逮認了「缺錢花」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼以前有開過...高雄雨衣大盜「徒手開車門」，熟捻闖遊覽車狂偷。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方受理後調閱監視器，發現在前一天12日10時許，一名穿著雨衣的機車騎士慢慢地靠近遊覽車後停下，接著下車對遊覽車打量一番，之後走到遊覽車後方，熟稔地徒手開啟車門入內行竊，共竊得墨鏡、防風防水外套、藍芽耳機、空氣濾清機、煞車總泵等物。

▲▼以前有開過...高雄雨衣大盜「徒手開車門」，熟捻闖遊覽車狂偷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李男闖遊覽車，竊得墨鏡、防風防水外套、藍芽耳機、空氣濾清機、煞車總泵等物。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方持續調閱監視器，確認嫌疑人所騎乘的機車車號後，於當日18時許即通知嫌疑人44歲李男到案說明，李男還驚訝警方怎麼這麼快就找上他，最後才坦承因缺錢花用，經過被害人的遊覽車時，看該部車好像已經停放許久，而下手行竊。

因為李男之前開過遊覽車，所以對如何打開車門很了解，員警則嚴厲告誡「監視器這麼多，不要再打壞念頭了！專業用錯地方了吧！」李男將行竊得手贓物交予警方查扣後，全數發還給被害人，警詢後將李男依竊盜罪嫌移送偵辦，
 

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