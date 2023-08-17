台中火車站廣場移工衝突疑亮刀　一票人來回追打...旅客嚇壞快閃

記者白珈陽／台中報導

網路社群流傳一段影片，一群人在台中火車站廣場爆發衝突，其中還疑似有人亮刀，嚇得附近旅客趕緊逃竄。警方查出該案發生於13日下午，循線找到4名受傷的印尼籍移工，傷勢輕微，無受有刀傷，警方目前正蒐證釐清有無涉及刑法妨害秩序罪嫌。

▲ 外籍移工在台中火車站廣場爆發衝突，其中還疑似有人亮刀。（圖／截取自社會事新聞影音）

影片標題表示，台中火車站外有移工爆衝突，當中有移工亮出疑似刀械物，目擊民眾嚇傻躲避報警；內容顯示疑有雙方人馬互相推擠、追逐，附近旅客見疑有人拿刀紛紛躲避。

台中市第三警分局表示，本案發生於13日下午4時許，地點位於台中火車站2樓大平台處，據查是移工之間在前一晚發生口角，隔日在火車站相遇，爆發衝突。

警方指出，到場後已無糾紛情勢，經與相關單位聯繫，找到4名印尼籍移工受傷，都在醫診治，所幸傷勢輕微無生命危險。4名移工說，僅是朋友間口角拉扯，暫不提告。

警方表示，台中火車站為中市交通要衝，每日出入人潮眾多，假日期間亦常吸引移工聚集，為防止發生治安事件，轄區警方均有規劃勤務加強安全維護，對於偶發之違法、違序行為全數依法究辦，未來亦將持續與相關單位密切橫向連繫，共同維護車站秩序，以確保民眾安全。