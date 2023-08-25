走入歷史！　臉書「Messenger Lite」9月18日全面停用

▲Messenger Lite將在9月18日停用。（圖／翻攝自9to5google）

文／中央社

Meta公司旗下即時通訊軟體Messenger於2014年從臉書（Facebook）獨立出來，加入新功能，但更耗費手機資源，因此2016年推出輕量版本Messenger Lite。如今官方表示，這項服務將於9月18日退場。

Messenger Lite最初是為了效能較差的手機或網路連線品質不佳的環境打造，App大小僅約10 MB，無論文字訊息讀取速度或圖片顯示，都比完整版本快。

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國外科技網站9to5Google報導，部分用戶今天打開Messenger Lite App時顯示全螢幕通知，Messenger Lite從9月18日起將不再提供服務，建議改用完整版Messenger。

報導指出，新用戶已無法從應用程式商店下載Messenger Lite，這款App只提供最直接的通訊功能，減少花俏設計。雖然缺少深色主題等功能，但在通訊方面絕不會延遲，從許多角度來看都是一款理想的文字聊天App。

Meta近期針對Messenger進行多項更動，今年5月關閉由Apple Watch直接回覆Messenger訊息的功能，並宣布9月28日起將無法使用Messenger收發手機簡訊，未來還打算讓Messenger回歸臉書，不過仍在測試中，沒有具體時間表。