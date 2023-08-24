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桃園11月大女嬰「被拋摔還吊掛1hrs」　社會局：托育員停職調查

▲針對平鎮托嬰中心爆出虐嬰案，平鎮警方受理報案登記。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲針對平鎮托嬰中心爆出虐嬰案，平鎮警方受理報案登記。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市平鎮區某私立托嬰中心疑似發生不當虐嬰案，除平鎮警方已受理報案登記外，桃園市政府社會局今（24）日指出，社會局8月23日接獲通報後立即派員前往該中心實地調查，事發後已要求該中心停止托育員停職並配合調查
，若經調查確認違法或不當照顧行為，將依法裁處，絕不寬貸。

桃園市社會局表示，有關家長於臉書社團控訴平鎮區某私立托嬰中心疑似不當照顧幼兒案，社會局昨（23）日接獲通報後立即派員前往該中心調查，現場檢視影片後發現有不妥適照顧行為，但為求審慎，將儘快邀集專家學者召開會議確認是否違反兒少權法相關規定。

▲針對平鎮托嬰中心爆出虐嬰案，受害者媽媽向媒體貼文診斷證明書。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲針對平鎮托嬰中心爆出虐嬰案，受害者媽媽向媒體貼文診斷證明書。（圖／翻攝自記者爆料網）

社會局強調，事件發生後業要求該中心停止該名托育人員停職並配合調查，並命業者提供、保全事件前1個月之監視畫面影像。依據托嬰中心監視錄影設備設置與資訊管理利用辦法規定，若接獲家長提出照顧疑義時，中心不得拒絕觀看監視錄影畫面，若未配合者，主管機關可依法命其配合，必要時可請本局派員陪同查閱。

此外，社會局已增加人力協助調閱相關監視畫面，將以最快速度完成本案調查，若經調查確認托育員涉及違法或不當照顧行為，將依法裁處，絕不寬貸。

社會局重申，托嬰中心托育人員應以兒童最佳利益為優先考量，中心負責人及主管人員更應善盡督導責任，若家長發現兒童送托後有受不當照顧情形者，可立即撥打24小時的113保護專線，將有專人協助，以確保兒童照顧權益。

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