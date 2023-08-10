在地臉書社團變臉挺郭台銘　驚傳還有立委想買「彰化人大小事」

▲臉書社團「彰化人大小事」版主蔡坤翰指有立委要買版圖遭到拒絕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

有2.3萬名臉友社團「彰化人交流讚」，昨（9日）天無預警改名為「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」，引發彰化在地社團的高度關注，管理員也在今天公開聲明， 沒有被收買，但已有不少網友留言「另立粉專會比直接改來的好」；但也有部分臉書社團版主認為，這是選戰另類新商機，被買也是不錯的好選擇。

▲臉書社團「彰化人交流讚」變臉。（圖／翻攝自彰化人交流讚）

「彰化人交流讚」管理人指出，改名為「郭台銘-主流民意大聯盟」，是因爲認同郭台銘先生的理念「黨意不能大於民意」，也感恩郭台銘先生捐贈BNT幫助台灣渡過難關，更重要的是，國民黨的初選有先射箭後畫靶之疑，於情於理，希望社會各界可以給郭台銘先生一次機會，讓他整合民意促成政黨輪替。

▲彰化人交流讚版名更改為挺郭。（圖／翻攝自臉書）

但此舉很顯然讓網友不買單，有網友認為「另創粉專更好」，「幫倒忙、會害了郭董」，不過也有網友認為「別小看這個影響力了」，不過也因為版名改成「力挺托台銘」，讓原本只有刊登吃喝玩樂及藝文的版面，增加不少討論度及曝光度。

▲臉書社團「彰化人大小事」有35萬名成員。（圖／翻攝自彰化人大小事）

「彰化人交流讚」團名一夕突變，而彰化在地最大社團「彰化人大小事」版主蔡坤翰強調，「彰化人大小事」就是單純屬於彰化人的版，裡面滿滿的都是溫馨與關懷，不過他也透露，最近確實有立委向他提出要買封面照，已遭到他們拒絕，但郭台銘並沒有跟他們接觸，也有版主認為這是選戰另類商機，社團的團名、封面照要租要買都可以。

▲臉書社團「彰化人大小事」版規禁止謾罵。（圖／翻攝自彰化人大小事）