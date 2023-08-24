獨／台鐵EMU600型電聯車檢修揪「馬達座龜裂」　56輛今起陸續停駛

▲台鐵EMU600型電聯車檢修發現馬達座龜裂，今起陸續停駛檢修。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

車齡已逾20年的台鐵EMU600型電聯車，傳出轉向架馬達座固定處出現龜裂。台鐵保養車輛發現後進行全面性特檢，進而揪出共3編組出現龜裂，為了安全考量，台鐵今(8/24)起56輛EMU600型電聯車將陸續暫時停用、退出營運，進行全面性維修。台鐵表示，將由EMU500型電聯車替駛，不影響通勤族搭乘。

台鐵EMU600型電聯車今起暫時停用，台鐵今年6月進行列車保養檢查時，發現一輛EMU600型電聯車的轉向架馬達座固定處有龜裂的情況，原本僅有發現一輛，台鐵為求謹慎，因此陸續召回EMU600型電聯車進行全面性特檢，進而發現出現龜裂的不只一輛，總共有3編組都被檢查出有龜裂情況。

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為了安全，台鐵拍板將全面暫時停用EMU600型電聯車進行大檢修，判斷哪些無法再行駛，或可焊接維修，並委託第三方公正單位驗證和檢測焊接情況是否可安全行駛。

目前EMU600型電聯車總共有14個編組，一個編組有4輛(節)，總計有56輛。

台鐵局證實，EMU600型電聯車確實今天起將停用進行大檢修，原本行駛班次將會改由EMU500型電聯車全面投入替駛，EMU500型電聯車過往也曾有63個編組改裝升級，透過編組調度，將不會影響通勤族搭乘。

至於EMU600型電聯車檢修後是否再重返載客營運，台鐵局表示，將透過第三方公正單位來檢測焊接檢修情況，未來是否可再行駛，要看第三方公正單位的驗證結果，若第三方公正單位認為焊接後仍不堪使用，就會汰除汰換。