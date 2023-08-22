　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Threads活躍用戶人數暴跌　擬推出網頁版力挽頹勢

▲Meta推出新社群Threads對決推特。（圖／達志影像／美聯社）

▲Meta新社群APP「Threads」日活躍用數一個月內驟減。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社布魯塞爾21日綜合外電報導

臉書母公司Meta Platforms準備就其文本為主社群媒體平台Threads推出網頁版，希望在用戶激增熱潮退燒之際，重拾與對手X（前身為推特）競爭的優勢。

路透社報導，備受期待的Threads網頁版將對品牌、企業帳號、廣告商和記者等平台高階用戶更有幫助。

Meta並未公布推出網頁版的日期，但Instagram執行長莫瑟里（Adam Mosseri）透露，網頁版可能很快就會上線。

莫瑟里18日在Threads發文稱：「網頁版已接近完成。」華爾街日報則報導，Threads最早可能在本週內推出網頁版。

Threads於7月5日推出Android和iOS應用程式（app），並在短短5天內吸引多達1億人註冊，但隨著新產品的熱潮消退，使用者再度回流至他們所熟悉的X平台，活躍用戶人數暴跌。

為與X競爭，Threads的高層正迅速推出新功能。該平台現在提供針對帳號設定貼文通知，以及按時間順序瀏覽貼文的新功能。

這個平台很快也會推出進階搜尋功能，允許用戶搜尋特定貼文，而非僅是帳號。

ET快訊
DJ SODA自爆「6歲遭強盜性侵」　加入Metoo被阻止
捐血送龍蝦！　捐500c.c.直接送2隻
當沖東哥遊艇慘翻船！　爆7792萬違約交割
吳鳳出國卡關　拿1寶物秒解決：愛死台灣
友達廠長猝逝！　同仁哀痛發文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美批准軍售波蘭96架阿帕契直升機　總價3830億元

北韓人造衛星發射時間曝！　警告美韓軍演：恐爆熱核戰

Threads活躍用戶人數暴跌　擬推出網頁版力挽頹勢

澤倫斯基丹麥演講　稱確信俄羅斯將輸掉戰爭

北韓宣傳軍艦「試射巡弋飛彈」擊中目標　南韓打臉：根本沒射中

搬錯遺體火化！家屬求償天價　殯葬業者慘了

吸血怪「卓柏卡布拉」現身？女驚恐拍下神秘4腳獸：院子有不明生物

米其林星級台式饗宴　聖保羅哎喲餐廳亮麗登場

快訊／仙氣護理師「連殺7名嬰兒」　法官宣判：終身監禁

快訊／福島核廢水排放時間出爐！　日媒：最快24日起排放

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

台南二監受刑人出獄　30人開豪車高調接風

醉撞太魯閣…列車受損卡半路！　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

美批准軍售波蘭96架阿帕契直升機　總價3830億元

北韓人造衛星發射時間曝！　警告美韓軍演：恐爆熱核戰

Threads活躍用戶人數暴跌　擬推出網頁版力挽頹勢

澤倫斯基丹麥演講　稱確信俄羅斯將輸掉戰爭

北韓宣傳軍艦「試射巡弋飛彈」擊中目標　南韓打臉：根本沒射中

搬錯遺體火化！家屬求償天價　殯葬業者慘了

吸血怪「卓柏卡布拉」現身？女驚恐拍下神秘4腳獸：院子有不明生物

米其林星級台式饗宴　聖保羅哎喲餐廳亮麗登場

快訊／仙氣護理師「連殺7名嬰兒」　法官宣判：終身監禁

快訊／福島核廢水排放時間出爐！　日媒：最快24日起排放

調香師「疊香、揉香」技巧公開　不同部位1方法噴出高級感

美批准軍售波蘭96架阿帕契直升機　總價3830億元

AD比魔獸值得入選75大球星？　NBA名教稱很荒謬

北韓人造衛星發射時間曝！　警告美韓軍演：恐爆熱核戰

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

抽中1張賺1萬元！　光環、明係申購倒數中

翻臉後千元賤賣少女性愛片　男大生賠30萬換緩刑

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲：偶爾要香一下

智慧製造線上展搶先看　今年紡織展主題：機能、永續、智慧

iPhone 15 Pro「黑色傳輸線」曝光　傳1設計防彎折斷裂

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

國際熱門新聞

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

吸血怪「卓柏卡布拉」？女拍下神秘4腳獸

搬錯遺體火化！家屬求償天價　殯葬業者慘了

17歲女洗澡幫手機充電　和腹中胎兒一起被電死

即／護理師連殺7名嬰兒　宣判終身監禁

北韓軍艦試射飛彈成功　南韓打臉

澤倫斯基丹麥演講　稱確信俄國將輸掉戰爭

美航班卡4小時　機上飲食耗盡、馬桶爆滿

10歲跳級高中！南韓神童「突爆退學」　父揭遭霸凌內幕

她泡溫泉裸片流出　偷拍網站2年撈上億

夫妻搭郵輪遲到被留在碼頭　哭求船長也沒用

米其林星級台式饗宴　聖保羅哎喲餐廳亮麗登場

剛到Netflix上班　男搭Uber人間蒸發

更多熱門

相關新聞

在地臉書社團變臉挺郭董　封面照成新商機

在地臉書社團變臉挺郭董　封面照成新商機

有2.3萬名臉友社團「彰化人交流讚」，昨（9日）天無預警改名為「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」，引發彰化在地社團的高度關注，管理員也在今天公開聲明， 沒有被收買，但已有不少網友留言「另立粉專會比直接改來的好」；但也有部分臉書社團版主認為，這是選戰另類新商機，被買也是不錯的好選擇。

9／28後退場！臉書Messenger不再支援手機簡訊

9／28後退場！臉書Messenger不再支援手機簡訊

挪威控Meta侵犯用戶隱私　每日重罰310萬

挪威控Meta侵犯用戶隱私　每日重罰310萬

獨居7旬老翁體力不支　東警暖心助平安返家

獨居7旬老翁體力不支　東警暖心助平安返家

郭台銘和佛里曼聊「金門和平宣言」文遭刪　郭辦：外界不需過度解釋

郭台銘和佛里曼聊「金門和平宣言」文遭刪　郭辦：外界不需過度解釋

關鍵字：

臉書MetaThreads網頁版

讀者迴響

熱門新聞

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

友達廠長驚傳猝逝　同仁：「有事，我扛」成絕響

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

孕婦如廁意外流產　6月胎掉馬桶死亡

DJ SODA自爆「6歲遭強盜性侵」　加入Metoo被阻止

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

《好聲音》潘瑋柏1避嫌「椅子卻自己轉了」

吸血怪「卓柏卡布拉」？女拍下神秘4腳獸

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

《好聲音》副導遭控霸凌「被休假了」：你們還想怎樣

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面