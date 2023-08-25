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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我們的電是夠的」　賴清德曝原因：穩定供電不會有問題

記者呂晏慈、黃翊婷／台北報導

民進黨總統參選人賴清德24日接受電視政論節目專訪時，談及能源議題，他表示，現在的備轉容量率通常都處在10％到15％，也就是說，每花100度電，大概只用90度，備轉容量率是10％，或者是只用85度，備轉容量率則為15％，還有一些備用的發電設備沒有在發電，「以目前來看，我們的電是夠的」，而且未來還會新增加供應的電，穩定供電不會有問題。

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德認為，目前台灣的供電量是足夠的。（資料照／記者林敬旻攝）

賴清德24日接受《年代向錢看》專訪，談到能源議題時，他先是提到核能發電問題，前總統馬英九任內寄望於核能發電，所以任內只蓋了1座電廠、推動3部機組，而總統蔡英文任內，根據法律規定，核一、核二、核三廠要除役，「這是法律的規定，並不是說，今天核一、核二、核三的發電機組還可以用，民進黨政府強力把它界定在2025年就要除役」，因為核電機組除役的年限已經到了，在這種狀況之下，必須提出新的能源政策，兼顧穩定供電、帶動產業發展、響應2050淨零轉型這3個目標。

接著，關於大眾最關心的台灣是否缺電這件事，賴清德表示，2016年5月24日台電的備轉容量率只剩1.64％，因為馬政府任內沒有開發新的能源，只能寄望於核四廠，經過行政院前院長林全任內，備轉容量率經常性也只有3％多，後來他擔任行政院長時，強烈要求歲修當中的核二廠2號機回復運轉，提高備轉容量率，這幾年台電、民間企業不斷投資開發電力，現在的備轉容量率通常都處在10％到15％。

賴清德進一步解釋所謂的備轉容量率，也就是說，每花100度電，目前大概只用90度，備轉容量率是10％，或者是只用85度，備轉容量率則為15％，還有一些備用的發電設備沒有在發電，「以目前來看，我們的電是夠的」，根據台電推估，2030年需要800萬千瓦的電，台灣新增加的供應的電，可以達到901萬千瓦，換句話說，穩定供電是不會有問題的。

賴清德強調，未來除了積極節流之外，最重要的是綠電的開發，包含太陽能發電、風力發電，還有氫能源、潮汐發電、生質能發電、地熱發電、水力發電等等，同時也要建設儲能設備、智慧電網，才能讓用電更有效率。

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