快訊／賴清德支持開放陸客團來台　「樂意跟中國交流」

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

陸委會今（24日）宣布，因應兩岸民眾旅行旅遊與商務需求，在風險可控之下，將從9月1日起恢復開放旅居海外陸客來台觀光。對此，民進黨總統參選人賴清德接受電視政論節目《年代向錢看》專訪時，首度針對該議題表態，他表示，有反應不少旅遊公會的意見，包括讓第三地中國人來台、研究開放陸客團等。

賴清德今天接受《年代向錢看》專訪，節目內容晚間播出。賴清德談及，如果在野黨批評民進黨不跟中國交流合作，這是不對的（說法），但是如果批評民進黨不願意跟在野黨一樣放棄主權，這個是事實，因為，民進黨認為主權是最重要的，沒有主權就像土地、房子沒有所有權，將任人宰割、任房東要求，在對等、尊嚴的前提之下，「我們是很樂意能夠跟中國彼此之間交流往來」。

賴清德舉例，他聽到不少旅遊公會反映的意見，有反映給總統蔡英文、行政院長陳建仁、陸委會主委邱太三，他們在今天也做出決定，讓在第三地的中國人民可以來台灣旅遊，以及開放短期商務活動，甚至在研究開放中國陸客團來台灣旅遊，另外也歡迎大陸學生能夠來台灣就讀。

主持人陳凝觀追問，賴清德的兩岸政策是否延續蔡英文的路線？賴清德表示肯定。