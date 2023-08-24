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邱佩琳周柏吟化身船長及機師　海空國際門戶攜手參觀世客博

▲邱佩琳、周柏吟化身船長和機師參觀世客博

▲基隆市副市長邱佩琳(左)、桃園市觀旅局局長周柏吟，分別化身船長和機師參觀世客博。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會在桃園開展進入第14天，基隆市副市長邱佩琳24日帶領基隆市弱勢家庭、視覺障礙者及新住民前來參訪，受到桃園市政府觀旅局局長周柏吟熱情歡迎。邱佩琳和周柏吟分別化身船長和機師，象徵海、空國際門戶攜手參觀世客博，遊程也特別邀請視障朋友們，透過客家文化音樂和海浪聲，感受臺灣客家文化與世界的連結。

▲邱佩琳、周柏吟化身船長和機師參觀世客博

▲基隆市副市長邱佩琳帶領基隆市弱勢家庭、視覺障礙者及新住民朋友參訪世客博。（圖／記者楊淑媛攝）

觀旅局局長周柏吟表示，桃園是全國人口成長最快的城市之一，擁有許多親子景點，包括位於青埔的Xpark水族館、小人國主題樂園、1895乙未保台紀念公園、大有梯田生態公園、台茂公園兒童遊戲場和桃園市立圖書館等。此外，還有各種觀光工廠和休閒農場，提供室內外不同的遊樂體驗，適合大人和小孩一同放鬆、愉快玩樂。

▲邱佩琳、周柏吟化身船長和機師參觀世客博

因此，透過參觀世客博，希望能讓海內外民眾認識客家文化；今日基隆市民除了參觀世客博，還會造訪桃園轄內的埔心牧場、手信霧隱城等親子景點。基隆市副市長邱佩琳也表示：「參訪世界客家博覽會，充分認識了客家族群融合在地，發展出獨特文化的精采歷程，期許未來基隆市與桃園市有更緊密的合作與觀光交流，如同客家文化從臺灣走向世界，更讓世界看見臺灣。」

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