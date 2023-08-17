東奧設計師野老朝雄打造世客博「世界館」主視覺　展現多元風格

▲東奧設計師野老朝雄打造世客博「世界館」主視覺。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」在桃園舉辦，是全世界首次以客家文化為主題的博覽會。主展館之一的「世界館」主視覺，市政府邀請日本知名設計師野老朝雄打造，他以三角形及正方形塑造出「家」的意象，展現客家族群在世界各地落地生根，因受到多元文化的影響，發展出不同樣貌，開出各種客家的花布圖樣，呼應「在地與多元」展覽主軸。

野老朝雄因為設計2020東京奧運會徽的設計師而聞名，其本身在藝術、建築和設計皆擁有很高的成就，最擅長利用簡單的原理和工具設計出圖樣，創造出眾多「可以連結的事物」(「繋げる事」)，並將這些獨創的紋路，跨界延伸至建築、平面設計、展覽與服裝等跨界合作上，像是與三宅一生（ISSEY MIYAKE）的「BAO BAO」合作聯名款等，皆曾引發熱潮。

野老朝雄表示，一開始收到世界館主視覺設計邀約時，其實很驚訝，因為他起初對客家文化沒有太深入的認識，不過在更瞭解之後，覺得非常榮幸可以參與這一次的世界客家博覽會，他未來也會繼續學習客家文化。

野老朝雄指出，他自己本來是建築師，所以對「家」的意象，有很具體的想像，這次世界館的主視覺，他運用三角形跟四方形組成屋子的造型，以一個「家」的形象，不斷往外擴散，進而形成一個個花的紋路。

野老朝雄認為客家人的遷徙就如同在世界各地開花一樣，好像是同一個源頭的種子，散播在世界各個角落；因此他設計出這些圖樣與紋路，從一個屋子的造型，變化出充滿各種多元性、多樣性的花的樣貌，就像是客家人從過去到現在的歷史過程，經過遷徙，如今在各個國家展現出各自的精彩，並且創造當地獨有的客家文化，這也是他希望反映出來的客家精神。

這些以三角形及正方形所形塑出家的意象，並以此為基本單位再向外不斷擴張、變化，發展出各種形體，而開出一朵朵象徵客家的花布圖樣，正是簡單又複雜、在地與多元的多重樣貌，當民眾一踏入世界館，野老設計師的巨幅作品立刻映入眼中。

野老朝雄提到，這並非他第一次接觸客家文化，因為以前是學建築出身，所以曾經學習過客家圓形土樓，這也是他此次發想設計花紋、圓環的初衷，試圖呈現客家傳統建築的樣貌。

這次的主視覺設計跟東京奧運會徽設計有無共同點呢？他認為，最大的一個共同點就是環形造型，以及都是經過精密計算組成，才會呈現層層的輪廓，整體就像著色圖一樣，這是兩者非常相似之處。

桃園市政府新聞處長羅楚東也向野老朝雄老師表達最大的感謝，他強調，老師過去對於客家文化並不熟悉，但願意接下這重責大任，去年還親自來桃園踩線，體驗客家文化，深入瞭解客家歷史與文化歷程，才能設計出這麼符合世界館主題的視覺設計。

除了野老朝雄的主視覺設計外，這次世界館的策展內容透過沉浸式體驗技術，將光影運用、互動及聲音科技，穿插在實體展品與文件照片之間，民眾到現場可以體驗全臺最大的360度球型動態投影、7座浮空穹頂的沉浸式劇場，還有利用天井創作隨日光與天氣變化的「光域漫遊」竹編裝置藝術；另外還有直徑長達18公尺浮空環形劇場，為全臺室內最大的環狀竹編藝術裝置，透過Audio-Visual藝術的形式融合AI系統協作創作，即時與展品、環景互動，創造獨一無二的專屬圖像，來參觀的民眾也成為整體作品的一環。

2023世界客家博覽會展期至10月15日，共規劃世界館及臺灣館2大主展區，還有8大副展區、17個衛星展區；世界館彙集全球八大地區、20個國家的客家足跡，及世界上22位客家名人故事，將珍貴的文本一一轉化為展覽元素。主展館臺灣館和世界館位於桃園青埔、機捷A19站週邊，開放時間週一至週四為上午10點至晚上7點，週五至週日則是從上午10點開放至晚上9點。