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連續38年國慶接待　世客博「禮賓大使」客家風服裝超靚

▲世客博「禮賓大使」客家風服裝超靚

▲穿著客家元素服裝的世客博禮賓大使比出象徵家的手勢。（圖／桃園市府新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」在桃園展開，連日來，吸引大批國內、外民眾前來參展；其中，桃園市政府與銘傳大學合作，由銘傳大學禮賓大使團擔任禮賓服務，穿著客家風服裝，大方優雅的儀態，成為會場吸睛的焦點；銘傳禮賓大使們除感到非常榮幸外，並籲請國內外民眾把握展期，看見客家文化的傳統與創新。

這群穿著客家風服裝的禮賓大使，雖是銘傳大學社團的成員，但每年10月都會經由自願報名的方式，定期遴選男、女同學各30人，成為當屆大使團員。而要成為禮賓大使團員必須先經過初試，基本條件要具備體格健美、穩重端莊、儀態大方、反應機智、英語能力及擁有才藝等；再經過密集課程訓練與嚴謹的複試考核驗收，才能成為素質優異的禮賓大使團成員。

▲世客博「禮賓大使」客家風服裝超靚

▲世客博禮賓大使的客家特色服裝f超靚。（圖／桃園市府新聞處提供）

透過學長、學姊制的經驗傳承，每年不斷設計多元化的訓練課程與模擬演習及訓練，讓每一位團員傳承過去的經驗、強化自身的素質，具備更堅強的實力面對各種挑戰。此外，豐富的禮賓接待經驗與公關技巧，更是銘傳禮賓大使團的最大特色。

自民國72年起，銘傳大學禮賓大使團陸續接下多項國際性重要活動接待經驗，如：中華民國中樞暨各界慶祝國慶大會接待工作、總統文化獎頒獎典禮、總統盃黑克松頒獎典禮等，累積各項大型活動以及連續38年國慶接待經驗，加上陣容堅強的楊瑞蓮處長、丁翠苓主任、何采容老師、葉聰嬌老師的細心指導，這次扛起2023桃園世界客家博覽會接待貴賓的重責大任。

▲世客博「禮賓大使」客家風服裝超靚

此次禮賓大使所穿著的客家風服裝，由實踐大學高雄校區服飾設計與經營學系劉美蓮老師與團隊設計執行完成，首先在布料上是以桃園埤塘文化元素設計出數位印花，因為桃園是臺灣客家人口最多的城市，且素有「千塘之鄉」的美名，境內星羅棋布的埤塘，曾扮演水利灌溉及儲水的重要角色，埤塘之美，如齊柏林曾說：「好像水晶在發光」，因此以桃園埤塘文化元素設計數位印花，作為禮賓人員服裝特色。

至於在設計及色系上，女性禮賓大使的服裝保有客家女子常服藍黑深色系、右開襟、襟緣緄邊配色、立領及圍裹開衩傳統客家服特色，再融入現代服裝廓型。下身保有傳統寬褲型，脇邊有埤塘花布及裝飾線配色，左側下擺開衩，呼應平衡上半身的不對稱設計，行走時也會有動感之美。而男性禮賓大使的服裝則遵循傳統客家服的唐裝設計，有長短之分，春秋冬季穿長衫，夏季穿短衫，衫為單層、有袖、正面開縫及直線裁剪。融合傳統特色與現代廓型，注入細節裝飾，上身有埤塘花布剪接，下身脇邊有埤塘花布及裝飾線配色。

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