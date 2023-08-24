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搭上普里格津飛機　俄空姐生前怨「不明原因延誤」！最後發文曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 拉斯波波娃最後發文是她在機場咖啡廳等待的照片（右）。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津23日疑似搭上死亡班機，機上10人全數罹難，其中包括一名女性空服員，出發前還曾向家人抱怨，飛機因不明原因延後起飛，正在進行維修，使得事故原因更加引發臆測。

《每日星報》報導，39歲空姐拉斯波波娃（Kristina Raspopova）是這起空難罹難者之一，根據Telegram頻道VChK-OGPU，她遇難的幾小時前曾聯絡家人，稱航班「因不明原因延誤」，還透露飛機正在修理。

拉斯波波娃也在社群媒體上傳照片，可見她在機場咖啡廳一邊用餐一邊等待出發，一旁則是她的行李箱，已經貼上行李標籤，成為她生前最後一則PO文。

家屬透露，拉斯波波娃當時說她人在莫斯科，23日或24日會出發，還說這趟是國內航班，只是飛機「不是在保養就是在維修」，所以機組員仍在等待起飛指示，似乎已經等了兩三天，但聽起來只是「某種保養，沒什麼特別的」，未料發生悲劇。

這架巴西航空工業公司 （Embraer）機上載有7名乘客及3名機組員，當時正從莫斯科飛往聖彼得堡，起飛不到30分鐘墜毀，事故細節尚不明確，死者遺體嚴重燒焦，已被運往地區首府特維爾（Tver）進行相驗。

▼ 普里格津名列失事飛機乘客名單。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯發生墜機，乘客名單包括瓦格納首腦普里格津。（圖／路透）

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