南消六大隊高樓搶救演練　強化救災應變能力

▲台南市消防局第六救災救護大隊，24日在聯上海棠社區進行高樓層火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市近年來工商發展迅速，高層大樓建案林立，台南市消防局第六救災救護大隊，24日在聯上海棠社區進行高樓層火災搶救演練，該社區為地上29樓，地下5樓，共有419戶，以強化高樓救災應變能力。

高樓火警充滿危險，因內部散熱排煙不易，一旦發生火警，濃煙也將循管道迅速蔓延，火勢也將迅速竄燒，方向迷失、熱衰竭等風險也隨之提高。此次演練模擬該棟大樓第10層發生火災，實際演練到場後實施任務分配、人員管制、水源供給、人命救助、入室搜索、滅火攻擊及雲梯車救援等各項假定項目，並運用高層建築物消防專用緊急升降機、連結送水管及中繼消防泵浦進行救災，以克服高樓救災之困難，藉此讓救災人員熟稔高樓建築防火避難設備，亦訓練火場指揮官於面臨分秒必爭的時間壓力下能快速做出妥適的救災決策，提升高層建築物火災搶救效能。

第六大隊大隊長邱淵明表示，期望藉由本次的高樓搶救演練，強化場所人員突發事件的應變能力，更讓場所人員熟悉自己編組任務與相關處置方式，提升應變能力，進而減少災難發生時生命財產損失。