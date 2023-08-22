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大陸 大陸焦點 特派現場

天津惡火多視角畫面曝　外牆現燃燒墜落物...民眾從大門倉皇逃生

記者魏有德／綜合報導

天津南開區萬德莊街新天地大廈今（22）日下午14時許發生外牆起火的事故，火勢在短時間內便迅速延燒，整棟大廈外牆一側被火舌佔據，從遠處看宛如切開一道傷口般，令人怵目驚心。此外，也有目擊者拍下火災發生時，有部分民眾掩著口鼻，從大樓一樓大門倉皇逃出，圍觀民眾則是議論紛紛。

▲天津高樓大火，民眾倉皇逃出。（圖／翻攝微博）

▲天津南開區新天地大廈冒出火舌及濃煙，民眾倉皇逃出。（圖／翻攝微博，下同）

《環球網》報導，天津市應急、消防等部門迅速趕到現場，全力投入滅火和人員疏散工作。大廈東側外立面裙樓樓頂到大廈頂樓均可見火光。15時，火情已基本得到控制，相關部門仍在緊張工作中。

據了解，這棟大廈位於南開區南京路與萬德莊站北街交會處，對面就是地鐵1號線海光寺站。目擊者呂先生開車經過時，發現馬路對面的高樓燃起大火還伴隨著濃煙，一旁則是有很多人圍觀，樓下有消防車和消防救援人員。

▲天津高樓大火，民眾倉皇逃出。（圖／翻攝微博）

一名附近商戶負責人則透露，她在現場看到火從樓頂向下蔓延，「玻璃全碎了，玻璃嘩啦啦往下掉，還有著火的東西往下飄，在樓下都能感覺到熱浪，我們這居民區離的都很近，是比較繁華的地段，還在想會不會讓全都撤離，起火的樓距離挨著的樓特別近，現場來了40多輛消防車，現在火勢已經得到控制。」

▲天津高樓大火，民眾倉皇逃出。（圖／翻攝微博）

官方通報顯示，這起火警共出動284名消防救援人員、62輛消防車趕赴現場，現場起火建築為新天地大廈，該建築為寫字樓（辦公樓），地上27層、地下2層，樓房外部保溫層明火已撲滅，同時，消防救援人員已組織6個內部搜救組，進入大樓內部進行人員疏散和搜救。

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