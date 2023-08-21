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強化傷患搬運效率　護理之家捐贈南消自主研發軟式人體搬運背帶

▲台南市和欣護理之家經理何於澄，捐贈10組軟式人體搬運背帶予台南市消防局第六大隊，供消防人員搬運傷患使用，以增進救災救護效率，造福民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市和欣護理之家經理何於澄，捐贈10組軟式人體搬運背帶予台南市消防局第六大隊，供消防人員搬運傷患使用，以增進救災救護效率，造福民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市和欣護理之家經理何於澄，特別考量到消防弟兄在執行救護勤務時，上下樓梯病患的搬運不易，以及現有消防裝備搬運器材在狹小空間不易發揮其效能，特別於21日上午捐贈10組軟式人體搬運背帶予台南市消防局第六大隊，供消防人員搬運傷患使用，以增進救災救護效率，造福民眾。

▲台南市和欣護理之家經理何於澄，捐贈10組軟式人體搬運背帶予台南市消防局第六大隊，供消防人員搬運傷患使用，以增進救災救護效率，造福民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

和欣護理之家經理何於澄表示，創辦人父親何永順早年便擔任義消歸仁中隊顧問，從小耳濡目染下，對於公眾事務熱衷並盡力回饋社會。何於澄表示，因本身經營醫療機構，對於到院前緊急救護工作多有接觸，常見消防弟兄在執行救護勤務時，對於狹小空間病患的搬運困難時有所見；同時也知道消防人員在救災現場透天房屋跨樓層搬運傷患難度高。因此，和欣護理之家捐贈軟式人體搬運背帶供同仁使用，便利救災人員搬運傷患，也希望能拋磚引玉，引起更多公司團體或民眾關注到院前緊急救護的需求。

▲台南市和欣護理之家經理何於澄，捐贈10組軟式人體搬運背帶予台南市消防局第六大隊，供消防人員搬運傷患使用，以增進救災救護效率，造福民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，很感激何於澄經理對於消防事務如此投入與關心，不僅投入器材研發工作，亦無償捐贈供我們消防弟兄救災使用。

▲台南市和欣護理之家經理何於澄，捐贈10組軟式人體搬運背帶予台南市消防局第六大隊，供消防人員搬運傷患使用，以增進救災救護效率，造福民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，第六大隊所轄安南區目前快速發展中，人口移入日增，各式救災救護案件急速增加，這次捐贈的裝備將配發給第六大隊所有單位使用，相信可以增進救災救護效率，造福民眾。

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