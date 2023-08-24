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電視台女主播突然失蹤　5年後在「高速公路地下8公尺」挖出她骸骨

電視台女主播突然失蹤　5年後在「高速公路地下8公尺」挖出她骸骨。（圖／翻攝自推特）

▲警方在高速公路下找到疑似女主播遺體。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

印度女主播薩爾瑪(Salma Sultana Lashkar)2019年1月被家人通報失蹤，警方多年來沒有尋獲她的下落，近來在恰蒂斯加爾邦一新建成的高速公路，地下8公尺處發現人類骸骨，懷疑可能就是失蹤多年的薩爾瑪，已將遺體送去鑑定。

在當地電視台擔任女主播的薩爾瑪突然失蹤，警方懷疑她可能在2018年10月遭37歲同居男友薩胡(Madhu Sahu)與2名助理斯理瓦斯(Kaushal Shrivas)、夏爾馬(Atul Sharma)等人殺害，但多年來一直無法尋獲她的遺體。

當地報導指出，薩胡與薩爾瑪為了金錢問題發生衝突，薩胡將人殺害後，在2名助理的幫助下把屍體埋在科哈迪亞橋(Kohadiya)附近一塊空地，沒想到該空地一年後便興建高速公路，導致警方難以開挖現場搜尋遺體。

警方近來重啟失蹤婦女與兒童相關案件，發現失蹤多年的薩爾瑪案仍然沒有破案，便找來薩胡重新調查，並且根據衛星、紅外線熱影像與透地雷達(Ground-penetrating radar)等偵測資料，鎖定最有可能埋屍地點，獲得法院核准後開挖長達11個小時，22日成功找到一具雙腿被綁、被毯子包起來的人類骸骨，目前已將遺體送去驗屍。

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