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印度登陸「月球南極」全球第一　各國最想探索這裡原因曝光

▲▼印度月船3號成功登月。（圖／路透）

▲印度月船3號成功登陸月球，成為全球第一個在月球南極登陸的國家。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

印度月船3號（Chandrayaan-3）成功登陸月球南極，雖然印度僅是繼美國、俄羅斯、中國之後，第4個成功讓探測器軟著陸月球的國家，但是因為月船3號登陸的地點，是各國最想探索的「月球南極」，也使得印度這次登月，成為全球第一個成功讓探測器登陸月球南極的國家。

過去各國的登月任務，都是在月球赤道附近登陸，但是月球南極卻是很大程度上尚未被探索過，科學家推測，月球南極超過20億年被陰影所覆蓋，在這樣極端黑暗、低溫的環境中，很可能存在著「水」。

根據《路透社》報導，2008年科學家重新分析月球樣本，發現具有氫的物質，2009年印度的「月船1號」（Chandrayaan-1）在月球表面檢測到水，同年NASA探測器撞擊月球南極，也發現疑似水冰的物質。

因為種種跡象顯示，南極隕石坑中很可能有水冰的存在，使得各國家紛紛試圖登陸月球南極，一旦發現足夠的水源，人類就有可能實現在月球建立基地、長期活動。

但是登陸月球南極也特別困難，根據《天空新聞》報導，太空記者格雷（Kate Arkless Gray）表示，美國的「阿波羅任務」從未降落在南極的原因之一，就是那裡山多、隕石坑、斜坡特別多，很難找到安全的著陸點。

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