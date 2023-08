快訊／印度「月船3號」成功登陸月球南極　繼美俄中後第4國

記者林彥臣/綜合報導

印度月船3號(Chandrayaan-3)成功登陸月球南極,使印度成為繼美國、俄羅斯、中國之後,第4個成功讓探測器軟著陸月球的國家。印度太空研究組織的工程師,第一時間向總理莫迪報告,「我們在月球上軟著陸了。」

▲印度月船3號成功登月,工作人員用手機記錄歷史時刻。(圖/達志影像/美聯社)



▲月船3號視角的登錄畫面。(圖/路透)



根據英國媒體《天空新聞》報導,印度總理莫迪正在南非參加金磚國家峰會,藉由演說的機會表示,「這是一個歷史性的時刻,對於每一個印度人來說,我們都非常自豪……我要祝賀我們國家所有14億公民,這一成功屬於全人類,並有助於其他國家未來的登月任務。」

月船3號在繞行地球約10天之後,8月1日被送入跨月軌道,接著6日進入月球軌道,在降落之後,六輪探測車將彈射出去,並在月球表面的岩石與隕石坑周圍漫遊,收集數據與圖像,回傳地球進行分析。

???? India's Chandrayaan-3 spacecraft has officially landed on Moon surface. Congratulations to team @isro ???????????????????????????? pic.twitter.com/m2Ml5lnjtR