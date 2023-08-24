7年首見！印度擬10月禁砂糖出口　國際糖價恐攀升



▲僅次於巴西的重要產糖地的印度，可能會在今年10月開始禁止砂糖出口。（圖／達志／美聯社）

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今年初以來，國際原糖期貨價格持續上漲，如今，僅次於巴西的重要產糖地的印度，可能會在今年10月開始禁止砂糖出口，若真如此，恐進一步推升紐約和倫敦的砂糖價格，引發對全球食品市場價格的擔憂。

▲印度可能會在今年10月開始禁止砂糖出口，若真如此，恐進一步推升砂糖價格。（圖／達志／美聯社）

根據《路透社》23日報導，一位不願具名的印度政府官員透露，「我們的主要重點是滿足印度本地的砂糖需求，並從多餘的甘蔗中生產乙醇（酒精）」，遵守官方規定，「對於即將到來的季節，我們將沒有足夠的糖可供外銷出口」。



印度是僅次於巴西的重要產糖地，今年4月初，全印度糖業貿易協會（All India Sugar Trade Association）宣布，去年10月到今年9月的產季產量將下調3％，主要受到產地馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）降雨量影響。

▲印度西部馬哈拉什特拉邦和印度南部卡納塔卡邦等甘蔗種植區的季風雨量，低於平均水平多達50％。（圖／達志／美聯社）

根據報導，印度西部馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)和印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）等甘蔗種植區的季風雨量，低於平均水平多達50％，而這兩個地區共占印度總糖產量的一半以上，印度的糖生產在2023/24季度可能會下降3.3％，至3170萬噸。



據大宗物資數據公司Barchart資深市場分析師紐森（Darin Newsom）的說法，「大部分的軟大宗物資都屬於『氣候衍生性商品』的範疇」，也因此天氣扮演了重要角色，除了巴西產量受到反聖嬰現象影響，包括印度也受到這波氣候影響，再來，印度部分甘蔗被轉作提煉乙醇，也使得糖供給下降。

▲印度西部馬哈拉什特拉邦和印度南部卡納塔卡邦等甘蔗種植區的季風雨量，低於平均水平多達50％。（圖／達志／美聯社）

印度之所以要提煉乙醇，根據《CNBC》表示，這是因為自4月初，包括沙烏地阿拉伯等產油國無預警宣布減產激勵油價上漲，使得更多甘蔗被轉為提煉乙醇做為生質柴油，結果就是造成糖價持續攀升。

▲沙烏地阿拉伯等產油國無預警宣布減產激勵油價上漲，使得更多甘蔗被轉為提煉乙醇做為生質柴油。（圖／達志／美聯社）



印度早在2016年，就對砂糖出口徵收了20％的稅，藉此抑制海外銷售，如今因為上述的原因，當地糖價本週已升至近2年來的最高水平，促使印度官方允許糖廠在8月僅出口20萬噸糖，根據官員說法，「食品通脹是一個問題。最近糖價的上漲消除了任何出口的可能性」，官員表示，過去2年，印度已經允許糖廠大量出口糖，「但我們也必須確保足夠的本國供應和穩定的價格」。

▲僅次於巴西的重要產糖地的印度，可能會在今年10月開始禁止砂糖出口。（圖／翻攝自推特）

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