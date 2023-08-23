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「校車撞騎士」駕駛無視繼續開　讓後輪再輾一次！死者竟是校長

記者趙蔡州／綜合報導

印度近日發生一起驚悚死亡車禍，當地一位55歲中學校長烏帕德耶（Arvind Kumar Upadhyay）騎車前往學校的途中，遭到另一間學校的校車從後方追撞，誇張的是駕駛撞人後非但沒停車，反而加速讓後輪再輾一次，導致他當場死亡。

根據Free Press Journal報導，事件發生在印度北方邦巴利亞縣，烏帕德耶21日上午騎機車前往學校，不料途中遭到另一間學校的校車從後方追撞，導致他瞬間連人帶車倒地並捲入車底，下一秒更被校車的前輪輾過身體。

▲▼校車追撞拒停「前輪輾完後輪輾」　校長騎車上班當場斃命。（圖／翻攝自twitter）

▲烏帕德耶被校車輾過2次，當場死亡。（圖／翻攝自twitter）

由於當時校車車速不快，輾過校長後一度停止，路人見狀立刻衝上前向駕駛喊話壓到人了，不料校車駕駛完全不理，反而加速讓後輪再次輾過烏帕德耶的身體，接著直接離開現場。

警方趕到後，發現烏帕德耶已經死亡，只好通知死者家屬到場處理，後續也循線逮捕了肇事逃逸的校車駕駛。烏帕德耶的兒子崩潰說，平常都是他接送爸爸上下班，當天爸爸難得自己騎車到學校，沒想到就發生意外。

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