全國救護英雄大比拼　南消救護高手奪佳績

▲新北市政府消防局辦理第1屆全國救護英雄競技高峰會，台南市消防局救護英雄獲得優等佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新北市政府消防局13日辦理第1屆全國救護英雄競技高峰會，邀請六都及平時救護競賽成績亮眼的新竹縣、嘉義縣及花蓮縣消防局，另外還有亞東醫院及國軍等救護菁英一同參加，堪稱是消防救護界的「華山論劍」。

活動設計以戰傷為主軸，尤其在第2個場景更是讓其中1名成員遇暴徒襲擊倒地，考驗其他成員的應變能力。台南市消防局推派3名高級救護技術員，由新營高救隊沈宥延帶領，大橋高救隊王健宇以及指揮中心派遣員詹曉真，歷經1週的密集集訓，獲得優等的佳績。

黃偉哲市長表示，平時的救護訓練縱然重要，但臨場的快速反應、應變才是消防救護人員展現靈活、專業的時刻；尤其災害現場瞬息萬變，在有時間壓力的情況，判斷力、決斷力，缺一不可。台南市消防局此次參加競賽是一種勇於自我挑戰，也符合市府一直勇於突破，追求卓越的目標。

李明峯局長表示，消防局一直極力培養高級救護技術員，是為了給予民眾更好的院前救護照顧，但在公餘時間也鼓勵同仁參與各項競賽，增加經驗及見識。本次競賽競爭激烈，台南市拿到優等，展現了平時訓練的成果，並會以此為基礎，繼續進步、努力。