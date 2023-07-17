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因應總統及立法委員大選　嘉義地檢署「查察賄選及暴力」揭牌

▲▼ 嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」112年7月17日正式揭牌成立 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」112年7月17日正式揭牌成立 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導


為因應民國113年1月13日即將舉行之第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，嘉義地檢署為淨化選風，防止金錢、暴力及各種不法手段介入選舉，7月17日上午在該署一樓辦理「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，正式展開選舉查察工作。

▲▼ 嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」112年7月17日正式揭牌成立 。（圖／嘉義地檢署提供）

揭牌儀式由嘉義地檢署陳檢察長松吉主持，與嘉義縣警察局林局長宏儒、嘉義市政府警察局陳局長炯旭、嘉義縣調查站翟主任海平、嘉義市調查站范主任厚珍、嘉義縣政府政風處郭處長建毅、嘉義市政府政風處吳處長武璋、嘉義憲兵隊吳隊長水盛、嘉義縣專勤隊張隊長玉龍、嘉義市專勤隊張隊長添童、本署選舉查察分區督導主任檢察官謝雯璣、黃銘瑩、江金星及查賄執行秘書主任檢察官姜智仁，共同揭牌；本署檢察官、檢察事務官共同觀禮，以堅強的陣容展現檢察、警察、調查、廉政、憲兵、移民署等機關攜手聯合查賄之決心。揭牌後，隨即進行會議，就未來反賄選、查察賄選等議題及如何防範金錢、暴力、選舉賭盤、境外勢力及假訊息等不法行為介入選舉交換意見。

▲▼ 嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」112年7月17日正式揭牌成立 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲ 嘉義地檢署陳檢察長松吉。（圖／嘉義地檢署提供）


本次辦理選舉查察工作，嘉義地區之檢察、警察、調查、廉政、憲兵、移民等機關將秉持「公正執法」、「嚴密監控」、「迅速、即時偵辦」，適時彰顯政府維護選舉公平、乾淨之效率與決心。籲請各候選人，清白參選，公平競爭，絕不買票，也絕不從事法令所禁止的賄選行為，同時呼籲民眾「買票係貪污之開端」，共同發揮監督力量，在候選人展開各項競選活動時，以實際行動支持政府查察賄選，踴躍檢舉賄選，以端正地區選風，期能共同營造公平、公正、公開的選舉環境。


明(113)年1月13日（星期六）所舉行的總統副總統與立法委員二合一選舉，將為國家選出擘劃政策、確保施政效能的領導者與執行者，選舉結果攸關國家未來的發展。本次二合一選舉競爭激烈，又可預見於選舉期間境外勢力、資金介入及假訊息散布、暴力、選舉賭盤等多重議題，將使選舉情勢、治安維護等複雜程度升高。為防止金錢、暴力、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介入選舉，確保選舉公正及平和進行，本次選舉查察除依照「檢察機關執行選舉查察淨化選舉風氣實施要點」、「檢察、警察、調查機關查察賄選、暴力介入選舉注意事項」等法令及法務部112年6月1日函頒之「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」辦理，於選前成立「查察賄選及暴力執行小組」，全力辦理防制金錢、暴力、賭盤及假訊息介入選舉工作外，並期以全新思維、強化科技、善用網路宣導等，提高查賄及反賄選宣導工作之績效，達成端正選風及選賢與能的任務，進而維護國家民主根基。


陳檢察長松吉表示，有鑑於此次選舉政黨競爭激烈且受到媒體高度關注，檢察、警察、調查、廉政、憲兵、移民署人員業已完成選舉查察任務之分配，將以「嚴查不法、肅本清源」為核心宗旨，以「阻絕境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕假訊息」三項強韌策略，與「精進查賄制暴，建構查賄網絡」、「查緝不法組織，杜絕暴力賭盤」、「嚴查地下通匯，阻斷境外資金」、「嚴防假訊息，有效蒐證徹查」、「統合警政戶政，防杜幽靈人口」、「公私部門齊力宣導，鼓勵檢舉妨害選舉」六大策進作為，發揮團隊精神，統合檢察、警察、調查、廉政、憲兵、移民署等相關司法、行政機關之資源，秉持依法行政及公正執法原則，不問對象、黨派、身分、地位，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」之原則與決心，積極主動展開查察賄選行動，遏止任何影響選舉公平、公正之不法犯行，杜絕賄選，達成淨化選風、選賢與能的目標。


請民眾勇於檢舉各種不法，地檢署對檢舉人身分絕對保密，檢舉專線為（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099#4、檢舉信箱：嘉義郵政第1-25號，LINE官方帳號QRCODE。

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