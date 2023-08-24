藍白合有譜！與侯友宜「民調整合」團結？　柯文哲：什麼事都有可能

記者袁茵／台北報導

藍白合議題再浮上檯面，民眾黨總統參選人柯文哲23日表示，會以最開放的態度與各黨領袖展開對話，國民黨主席朱立倫則回應，樂意跟柯坐下來好好討論各項公共議題。被問到未來會不會考慮與國民黨總統參選人侯友宜以「民調整合」方式，整合出一位候選人爭取勝選？柯文哲24日語帶保留地說，「什麼事情都有可能」。

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席四葉草運動啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲24日上午主持「全民參與2.0 四葉草運動」啟動記者會，關於朱立倫已表態願意跟柯文哲坐下來談，最快何時可以進行，以及要聊什麼內容？柯文哲表示，「談還是要談。」既然他以前說過，自1990年故總統李登輝與黃信介開國是會議後，至今30年幾年，台灣從來沒有針對國家重大問題坐下來談。

柯文哲提及，雖然自己也認為，雙方談完之後不會百分之百相同，大部分情形還是會有爭議，但至少爭議會減少很多，「對於國內重大爭議，本來就要建立一種溝通文化，所以沒有問題。」且今年台大校慶將非常熱鬧，因為朱立倫、民進黨總統參選人賴清德都是民國68年進入台大，也代表自己早在40年前就跟朱立倫認識，「溝通沒什麼問題」。

隨後，有媒體詢問，台北市第一選區立委選舉因泛藍的市議員張斯綱、侯漢廷都要參選，使張斯綱喊出可以「民調整合」當合作方式，未來會不會考慮跟侯友宜也用「民調整合」方式合作、團結勝選？柯文哲先提及，北市第一選區都是他的好朋友，所以自己也很為難，不過台灣選民有智慧，最後總是會想出解決辦法。

柯文哲說，「我發現歷次選舉都是這樣，所以回答你的話，什麼事都有可能，要先溝通開始，從來不溝通（的話），後面有什麼好講的？」