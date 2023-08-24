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幕後／民進黨內部民調：青年票流向賴清德　侯友宜仍是老三

▲▼副總統賴清德出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德支持度維持領先態勢，黨內高層今（24日）透露，根據民進黨內部民調，國民黨總統參選人侯友宜「止跌」但尚未回升，仍維持在「老三」地位，而原本表態支持民眾黨總統參選人柯文哲的部分族群轉為不表態，賴清德則在青年選票微幅成長，但總體支持度未過半，仍須戒慎恐懼。

民進黨高層人士今天受訪透露總統民調趨勢，去年地方選舉後，民進黨氣勢跌落谷底，隨後經歷內閣改組、黨主席改選、各縣市黨員座談等重整，民進黨逐漸重振旗鼓，3月南投立委補選逆轉勝，當時基本上確定了賴清德的優勢地位；另一個轉折點是，國民黨5月徵召侯友宜，外界預期的慶祝行情並未出現，反而出現雪崩式的下跌，藍營支持者流向柯文哲，使侯、柯支持度出現交叉；7月16日凱道集會活動後，柯又受到厭女、北流事件、柯粉在網路出征等因素影響，支持度微幅下滑，但目前仍維持「老二」地位。

該人士表示，賴清德本月出訪友邦巴拉圭、過境美國，展現出可信賴、信守承諾、不挑釁的格局，帶動支持度微幅上揚，而侯友宜受到鴻海創辦人郭台銘因素牽制，支持度「止跌」，但是否回升仍須打個問號。他說，可以預測到，藍白陣營未來可能會有某種程度的整合，因此，賴陣營仍需用最壞的打算，做最好的準備。

至於賴清德民調成長的原因，該人士進一步分析，主要還是以年輕人支持者增加居多，過去表態支持柯文哲的族群轉移到不表態，而賴清德的微幅上升則是從不表態來，未來必須注意兩面向：一是激發黏著度相對高的綠營支持者的熱情，二是爭取中間選票，只要是認同、支持台灣自由民主價值的對象，都會努力爭取其認同。

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