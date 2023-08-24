泛藍基層憂侯、郭無法整合　陳玉珍：兩人都表達願坐下好好溝通

記者蘇晏男／台北報導

2023年是823砲戰65週年，國民黨2024總統參選人侯友宜跟創辦人郭台銘22日至23日皆到金門參訪，國民黨籍金門立委陳玉珍不斷趕場，在侯、郭行成間穿梭。陳玉珍今（24日）表示，她這兩天各自與侯友宜、郭台銘相處時，表達了泛藍基層對於在野如何整合的焦慮，希望兩人能好好溝同、整合，而據她跟郭、侯的互動，兩人都有表達願意的意思。

▲國民黨立委陳玉珍24日在立法院受訪。（圖／記者宋良義攝）

陳玉珍24日上午在立法院受訪，媒體詢問金門縣議會議長洪允典說出祝福郭能當選、國民黨已四分五裂了等語，國民黨表示考紀會將作了解一事。陳玉珍說，黨中央當然必須要了解從政黨員的心聲，但現在重點是，黨中央要了解，全國各地，不只金門，所有泛藍基層都非常焦慮。

陳玉珍說，這情緒不管在金門或台北，她都可以感受到，不管是知識藍或經濟藍，普遍都彌漫一種焦慮，就是在野如何整合，而洪允典是善意表達在野陣營怎樣整合，是反映出部分心聲。

對於藍軍緊張尚未整合「挺郭派」一事，陳玉珍表示，這兩天她見了郭台銘跟侯友宜，跟他們各自相處時，都表達現在基層希望整合的狀況，不管是用「主流民意大聯盟」或「非綠大聯盟」，希望大家要坐下來談一談、好好溝通 ，而據她跟郭、侯的互動，兩人都有表達願意的意思。

陳玉珍透露，侯友宜說大家在金門行程比較緊湊，如果去堵人，好像不禮貌，所以會用很禮貌、有充分時間討論的方式，跟郭台銘聯絡，「在金門不是不願意」。而昨天她跟郭台銘講這件事，也說基層民意的確這樣心聲，郭也覺得很好。

陳玉珍強調，她認為普遍泛藍基層都焦慮的，不是只有一個地方這樣，大家都希望能整合，先坐下來談一談，「我們期待這樣的好事發生」。但對於侯友宜跟郭台銘何時會見面，陳玉珍表示，她不知道，但她跟兩人相處的時候，表達了基層對於沒辦法整合的焦慮心情。

至於誰是可以帶領主流民意大聯盟或非綠聯盟的人？陳玉珍認為，國民黨主席也可以扮演一定角色，她也相信重要黨高階領導人也有做這樣工作，相信水到渠成，「我感覺到大家都有善意」。