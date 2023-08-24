賴清德副手何時出爐？　民進黨高層估2評估因素

▲政壇高度關注民進黨總統參選人賴清德副手人選。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德支持度領先，政壇高度關注其副手人選，包括駐美代表蕭美琴、青平台董事長鄭麗君等人選均被點名。綠營高層透露，副手人選必須符合「互補性」的條件，且推出時間點不一定會比國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲晚。他意有所指地說，「現在各方推薦的人各自有職位，職位不需要做一些處理嗎？」

該人士表示，對於推出副手人選的時間點，目前仍有幾個因素考量：第一，必須尋求一個「合適人選」，其須符合互補性的條件，不只要為選情加分，也要考量其是否能在當選後輔佐國政；第二，必須配合其他客觀條件，例如現在各方推薦的人選，各自有其職位，「職位不需要做一些處理嗎？」

該人士進一步補充說，現在各方點名者眾，除了蕭美琴、鄭麗君被點名，還有行政院長陳建仁、立法院長游錫堃也被提及，此外，亦不設限是從黨內覓才或從黨外找人，因為現在還不到篩選人選的時間點，相信各方還會繼續推薦。

綠營知情人士補充，副手人選勢必是「全面性地互補」，不會特別設限條件，高層談到的「考量原職務調動」只是舉例，意指若是該人選現在有職務的話，也必須作為考量的條件之一。