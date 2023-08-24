洪允典稱國民黨四分五裂　陳玉珍：他善意反映泛藍對整合的焦慮

▲國民黨立委陳玉珍24日在立法院受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨籍金門縣議會議長洪允典昨陪同鴻海創辦人郭台銘在金門跑行程，並在受訪時說出祝福郭能當選、國民黨已四分五裂了等語，國民黨發言人楊智伃表示考紀會將作了解。對此，國民黨籍金門立委陳玉珍今（24日）表示，不管在金門或台北，泛藍基層選民瀰漫對在野整合的非常焦慮，而洪允典是善意反映這部分的心聲。

郭台銘22日至23日到金門走訪，洪允典陪同郭到太武山跟搭船繞行大膽島一周，期間洪受訪時說出「祝福他（指郭台銘）能夠當選」、「國民黨沒有什麼大不了，它現在已經四分五裂了」等語，並強調忠黨愛國是金門人的本分，國民黨現在有些人把黨當工具，賺取自己的利益，他感到很痛心；至於是否會退黨，洪表示，「現在還沒有考慮」。

有關上述洪允典的發言，楊智伃24日在中常會後受訪表示，郭台銘尚未參選，所以大家會有很多臆測跟猜想，但國民黨中央相信郭會依照承諾，繼續幫藍軍找到更多票源，也會支持國民黨2024總統參選人侯友宜，其他相關言論會由考紀會作了解。

對此，陳玉珍25日上午在立法院受訪說，黨中央當然必須要了解從政黨員的心聲，但現在重點是，黨中央要了解，全國各地，不只金門，所有泛藍基層選民都非常焦慮；這情緒不管在金門或台北，她都可以感受到，不管是知識藍或經濟藍，普遍都彌漫一種焦慮，就是在野如何整合，而洪允典是善意表達在野陣營怎樣整合的部分心聲。