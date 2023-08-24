▲邱毅分析侯友宜、郭台銘、柯文哲各自的困境。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前以「三隻小豬」為例，稱若在野不團結，恐被民進黨參選人賴清德這隻大野狼吃掉，但遲遲未見三人見面喝咖啡。前立委邱毅24日就在臉書表示，民眾對三隻小豬已由期待轉變為討厭，甚至有不少人認為大選進入垃圾時間，他也分析三隻小豬目前各自的困境。

邱毅提到，媒體人李艶秋日前抱怨三隻小豬到底在做什麼，的確民眾對三隻小豬已由期待轉變為討厭，甚至有不少人認同大選已進入垃圾時間，賴清德已經可以躺著當選，他認為，李艶秋的說法有的對，有的錯。因此，他也分析了三隻小豬各自的困境。

邱毅指出，民眾黨總統參選人柯文哲面對的大危機是年輕選票流失，優勢已不復存在，不過柯文哲似乎並無自知之明。

「選民很有趣，他喜歡你的時候，你講什麼都對。反過來，他討厭你的時候，你講什麼都錯」，他表示，柯文哲沒有體會出年輕人觀感的變化，還是像過去一像，吹牛不打草稿，成天說空話胡扯，頻頻失言，只批評沒對策，只攻擊沒邏輯，無怪乎柯文哲的年輕支持者轉向賴清德，支持度明顯下滑。

針對侯友宜，邱毅認為，侯友宜背後有個國民黨支撐著，這就是基本盤，至少20 ％，「百足之蟲，死而不僵；餓死的駱駝比馬大」，國民黨雖已日薄西山，但在許多人眼中，還有仰之彌高、望之儼然的慣性，這對侯友宜是有利的資產。但她提到，可惜國民黨也像極了南明腐朽朝廷，高層被黨主席朱立倫和競辦執行長金溥聰把持著，只要奴才不要人才，這就成了侯友宜的大包袱。

邱毅點出，國民黨最大的問題是老大心態，堅持只能坐定正位，再由自己來挑選副手，把這個稱之為整合，「對國民黨的老大醬缸，你只能曲意逢迎，擦脂抹粉，不能有一丁點批評，美其名曰團結。」

「這就怪不得許多人想退黨了」，邱毅表示，大家預測明年1月13日，大選結果揭曉，現在的領導層都得下台，屆時大風吹，不就又吹回來了，所以跳船潮是難以避免的。他大嘆，「侯友宜在這種氛圍裡，這仗怎麼打？」，即使想去喝團結大咖啡，來個在野三人整合，也抵擋不了來自溥聰的阻力。

針對郭台銘，邱毅直言，郭台銘真要邊緣化，甚至泡沫化了，昨天823，郭台銘的選舉動作做足，各媒體都有大幅廣告，但是郭台銘還是不宣布參選。他強調，真不須要考驗選民的耐性，選民本就沒有耐性，扭扭捏捏，猶抱琵琶半遮面，欲迎還拒，搞撲溯迷離，選民會由喜歡、期待、不耐到討厭，最後漠然，就覆水難收，神仙難救了。