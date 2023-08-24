花蓮羅山景平3號橋9／1起全路幅復建施工　明年4月恢復通行

▲花蓮羅山村「景平3號橋」因0918地震損壞嚴重，必須進行全面封路施工。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府建設處辦理的富里鄉羅山村「景平3號橋0918震災復建工程」，預定9月1日開始進行全路幅封路施工，因該座橋梁受0918地震損壞嚴重，為顧及用路人安全，橋梁重建工程無法採行半邊道路施工半邊放行的方式，必須將舊橋全面拆除後施工，因此必須進行全面封路施工，施工期間請民眾使用替代道路通行。

建設處表示，本橋梁因0918地震後造成橋梁兩側橋台嚴重損壞，且有剪力破壞現象，導致橋台前後路面凹陷，經評估後採原地重建。縣府向行政院公共工程委員會提案申請補助，重建工程費1,802萬元，工期300日曆天。

建設處說明，考量該路段多為社區民眾與民宿業者通行，今年9月1日（星期五）起全路段封閉施工，縣府將要求施工廠商加緊施工，預計2024年4月完成恢復通車，道路封閉期間，建議改由花80線作為替代道路通行，整體施工將依排定期程進行，為避免施工時肇生交通事故，將落實交通管制措施，也提醒民眾欲行經施工路段，可提早改道減速繞行，對於施工影響造成短暫交通不便，也請大家諒解，待工程完工後，將提供舒適、安全的行車空間。