杜蘇芮侵台中橫受創！多處坍方管制　警：出門前先做功課

▲▼杜蘇芮侵台中橫多處坍方管制通行，許多用路人因不知管制時段而受困山區。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因受杜蘇芮颱風外圍環流影響，中橫公路各地傳出災情，幸好經各工務段工人的及時搶修，各當地派出所也立刻將災情上傳回報，警察局每天召開視訊會議，做出搶災及封路警戒等指示，交通隊並每天彙整各地災情，轉傳警廣實施空中宣導，請民眾勿涉險路，趨吉避凶，做好保護生命之萬全準備。



颱風過後，現在這幾天各行各業均已步入正常，做為連接台灣中西兩端生活作息之中橫公路的重要性不言可喻，而現在中橫公路台8線、台14甲線有多處坍方災區實施管制，分別如下：

一、台8線179.5公里溪畔段，每日放行時段為每雙點，即08、10、12、14、16、18時，18時以後封閉管制。

二、台8線117.4公里關原段，每日放行5時段，即07～08時、1000～1010分、12～13時、1500～1510分、1700～ 1710分，1710分以後封閉管制。

三、台8線91.5公里榮興段，每日放行時段為07～18時，18時以後封閉管制。

四、台14甲線18.7公里翠峰段，每日放行時段為06～24時，24時以後封閉管制。





由於這些道路搶修所做出的警戒封閉措施刻不容緩，且位置橫跨花蓮、南投及接近梨山，所以造成許多用路人不瞭解地理位置，而被困在合歡山上。



位於這4個搶修災區的中間點就在關原段，且唯一管制站柵門就設在大門口的公家機關就是合歡派出所，所以合歡所每天湧進無數的問路電話及用路人臨櫃詢問。





耐心回答用路資訊已成合歡所員警每天的日常，不僅如此，員警也會提醒用路人一定提前出門，因為以熟悉中橫地形的員警行駛山路時，從關原到達溪畔（下坡）要80分鐘，從溪畔到達關原（上坡）則要90分鐘，所以員警總會提醒用路人最晚一定要在下午3時通過關原，以免來不及通過溪畔18時封路管制，而受困在山上。



另外，當傍晚還在合歡山上逗留的用路人走投無路時，合歡警總會勸導指引他們前往南投清境住宿，因為這4個災區管制點，只剩翠峰段是最晚封路（24時）的。



新城警分局呼籲，請用路人取道中橫作為交通路線時，一定要上網作好行前功課，規劃出行駛路線，並要提前出門，以免中途遇到不確定的干擾因素而被耽誤行程，屆時受困在山上，坐困愁城。

