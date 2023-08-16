台南東門陸橋31日恢復開放汽機車通行　公車及大型車輛維持改道

▲台南東門陸橋8月31日恢復開放汽機車通行，惟公車及大型車輛維持改道，請民眾注意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東門陸橋及機車地下道，為市民日常往返東區及中西區必經的重要道路，每日車流頻繁，日前受限於鐵路地下化工程需改道行駛約8個月，預計8月31日東門陸橋將恢復通行，而機車地下道位於鐵路地下化隧道範圍永久封閉，所以開放機車通行東門陸橋。

交通局指出，受限橋樑現地條件及提升汽機車行駛安全，故禁止大客車、5噸以上大貨車行駛，交通局提醒大型車輛依預告改道標誌提前改道確保交通安全及順暢。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當關切東門陸橋封閉帶給市民交通不便問題，指示交通局所衍生交通問題應妥為因應，並密切掌握施工進度盡速開放民眾通行。

交通局指出，東門陸橋及機車地下道為東西向重要連絡幹道，來往車流以汽機車為主，以往汽車、大型車、機車分流陸橋、地下道，沒有併行問題，現因機車地下道位處地下化隧道範圍需永久封閉，所以必須開放機車通行陸橋，考量東門陸橋單向車道寬度僅約3.6m，大型車輛在轉彎及行進需要較大的車道空間，且易與機車併行，稍有不慎易發生因內輪差視角問題將機車捲入大型車車底的交通事故，所以東門陸橋僅開放汽機車通行，禁止大客車、5噸以上大貨車及聯結車行駛，並增設3 m限高門架提醒，建議高度3米以上大型車輛可改道東寧路、青年路、府連路、中華東路等道路，各主要替代道路沿線皆設置改道標誌來指引。

交通局特別提醒用路人，恢復通行後的東門陸橋將是小汽車與機車混合行駛車道，除請駕駛人特別注意併行的安全性外，陸橋往西方向下橋匝道係以車行方向分流，也就是下橋要右轉往北門路汽機車靠右行駛外側車道，要進入圓環往民權、府前、大同路方向的汽(機)車靠左行駛內側車道，另汽、機車在進入圓環後汽車請繞行內環車道，機慢車則繞行外環車道，交通局也在東門陸橋前後兩端標誌標線都做了調整，請用路人依指示分流行駛。

此外，原行經東門陸橋的大台南公車3路、紅幹線公車仍維持目前行駛的改道動線和停靠站位，由仁德往市區方向行經東門城圓環後，改道府連路，經府連地下道後右轉大同路北上，經東門圓環銜接北門路，提醒乘車民眾注意。

為了有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局與南市府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理，大台南智慧交通中心已將東門陸橋鄰近路口納入密切監測，並將配合車流流量，及樣態機動調整路口紅綠燈時制，將交通衝擊降至最低。