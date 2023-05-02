德安堂區建堂30週年　徐榛蔚捐百萬投入0918地震重建

▲花蓮縣長徐榛蔚出席慶祝活動，並以個人名義捐贈100萬元，讓南區受損教堂得以復建。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

天主教會花蓮教區德安堂4月30日辦理建教43年暨建堂30週年慶祝活動，縣長徐榛蔚獲邀出席，並於現場表示將以個人名義捐贈新台幣100萬元，讓0918南區受損的教堂得以復建。

徐榛蔚現場致詞感謝教會承攬起非常多的工作，對於撫慰人心、社會安定、家庭和諧有非常大的助益，讓每顆心能受到主的關懷。她談到，每一個堂區及教會還乘載語言傳承的責任，教會很多聖詩聖歌都使用族語來發音，讓自己的語言生活結合歲時祭儀及各項活動，藉由教會完善史料保全。德安堂區曾神父更將南勢阿美語做成辭典，花蓮縣政府願意將辭典印刷擔當起文化傳承的重任。

徐榛蔚也說，感謝黃主教奔波在花東兩縣各個部落堂區給予支持，此次0918地震南區許多教堂嚴重損害，目前正在進行勸募的工作，尤其今天是慶祝建教43年暨建堂30週年，希望這份喜悅能夠繼續延伸到南區，讓受到建物損害的教會能夠有力量重建。

現場教友們歡喜慶祝，接力帶來富有文化生命力的精彩表演，感恩天主以及建堂30週年教友的信德不斷，期許再創第2個30週年。原民會主委夷將·拔路兒、花蓮縣議員笛布斯·顗賚、李正文也到場參與盛會。

總會長吳月引指出，天主教德安堂區包括CiPawkan-德安，PukPuk-仁里，Tatacan-大富，Lidaw-東昌等四個「南勢阿美族」部落，與天主教會有著美麗的相遇歷史。過去七十年裡，天主教會在部落裡，守護著部落的母語與文化；也不斷推動「信仰本土化」的神學發展與原住民信仰化的表達。天主教的教友在整個大環境下人數雖不多，但教友們秉著「酵母」的精神，敬天爱人，繼續宣揚福音推廣傳統文化和族語，讓天主的光永遠照耀著原住民。

